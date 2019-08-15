Sosyal medyayı etkin kullanan e-ticaret siteleri rekabette bir adım önde

Sosyal medya iletişimi e-ticaret siteleri için büyük önem taşıyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, tüketicilerin sosyal medyada aktif olan ve takipçileriyle proaktif iletişime geçen şirketlere karşı güveni daha fazla. Durum böyle olunca e-ticaret markaları için sosyal medyada var olmak ve sosyal medyayı mecralar özelinde efektif kullanmak da kaçınılmaz oluyor.

Özellikle marka/hizmet bilinirliği artırmak, güvenilir bir imaj ortaya koymak, web sitesine trafik çekmek ve sadık müşteriler kazanmak temel hedefse. Dikkat edilmesi gereken noktalara gelince; diyelim ki çok büyük ölçekli olmasa da sizin de bir e- ticaret siteniz var ve sosyal medya iletişimiyle pazardan bir pay almak istiyorsunuz. O halde bu yol haritası çok işinize yarayabilir...

Takipçilerinizle yakından ilgilenin

Öncelikle sosyal medyayı yaşayan bir mecra olarak görmelisiniz. Ulaşılabilir olmazsanız, etkileşime geçmezseniz başarıya ulaşmanız pek mümkün değil. Mesela gelen her yoruma cevap vermeye özen gösterin. Olumlu yorumlara teşekkür edin. Olumsuz yorumlar için de mantıklı açıklamalar yapıp çözüm üretmeye çalışın. Unutmayın, tüketiciler ilgi alaka gördükleri, sorunlarına çözüm buldukları, samimi diyaloğa girdikleri bir yerle bağ kurmayı severler. Ayrıca iletişiminizden memnun kalırlarsa sizinle ilgili çevrelerinde de olumlu paylaşımlar yapacakladır. Bu kulaktan kulağa etki de markanızın ve sattığınız ürünlerin bilinirliğine tahmininizin çok ötesinde bir katkı sağlayacaktır.

Dikkat çekici görseller paylaşın

Görsel iletişimin satın alma davranışlarına etkisi tartışılmaz. Bu yüzden olabildiğince dikkat çekici ve kreatif fotoğraflar, videolar, tasarımlar paylaşın. Ama unutmayın, çözünürlüğü ve kalitesi düşük, gerçeği yansıtmayan, amacına uygun olmayan görsel ögelerin size fazdasından çok zararı olacaktır. Bu sebeple işinin uzmanı profesyonel fotoğrafçılarla, tasarımcılarla çalışmayı ihmal etmeyin.

Hedefleyin, ölçümleyin, analiz edin

Sosyal medya kampanyalarınızı ya da reklamlarınızı doğru kitleyi hedefleyerek oluşturmak işin en önemli kısmı. En doğru hedefleme için tüm sosyal medya platformlarındaki gönderilerinizin en çok etkileşimi ne zaman aldığını, hangi tür içeriklerin ve konuların daha çok ilgi gördüğünü ölçümleyin.

Bu sayede potansiyel müşterilerinizin alışkanlıkları ve tercihleri konusunda da çok önemli bir data elde edebilirsiniz.

Müşteri gibi düşünün

Takipçilerinize, promosyonlar ve hediyeler verin. Ödüllü yarışmalar düzenleyin. Hesaplarınızı takip etmelerinin onlar için avantajlı bir şey olduğunu anlamalarını sağlayın. Bunu düzenli olarak yaparsanız, potansiyel müşterilerinize koşulsuz ve cömert bir hizmet anlayışına sahip olduğunuzu gösterip takipçi sayınızı hızlı bir şekilde artırabilirsiniz. Sevildiğini hisseden müşterileriniz, yeni bir seçim yapmaları gerektiğinde ilk sizi düşüneceklerdir.

Sosyal medya reklamlarını kullanın; ama...

Yapılan araştırmalar internet kullanıcılarının sürekli reklama maruz kalmaktan sıkıldığını gösteriyor. Bu bilgi ışığında sürekli vitrinde olmak ve aynı ürünlerle takipçilerinizin karşısına çıkıp antipati yaratmak yerine daha real time (gerçek zamanlı ve gündeme dair) ve nokta atış içerik reklamlarıyla hedef kitlenizin kalbine giden yolu bulmalısınız.







Şinasi Furkan AVCI

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