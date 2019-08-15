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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.08.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Sosyal medyayı etkin kullanan e-ticaret siteleri rekabette bir adım önde

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Sosyal medyayı etkin kullanan e-ticaret siteleri rekabette bir adım önde

E-ticaret sitelerinin, alışveriş alışkanlıklarımızı büyük oranda değiştirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Eskiden mağazaların vitrinlerinde görüp incelediğimiz ürünleri şimdilerde web sitelerinin dijital vitrinlerinde inceliyoruz ve kolayca satın alıyoruz. Ancak her geçen gün yeni alternatifler ortaya çıkıyor ve e-ticaret siteleri de ciddi bir rekabet içine girmek durumunda kalıyor. Peki markalar, e-ticaret siteleriyle birçok rakip arasından sıyrılıp son tüketiciye ulaşmak için nasıl bir yol izlemeli?

Sosyal medya iletişimi e-ticaret siteleri için büyük önem taşıyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, tüketicilerin sosyal medyada aktif olan ve takipçileriyle proaktif iletişime geçen şirketlere karşı güveni daha fazla. Durum böyle olunca e-ticaret markaları için sosyal medyada var olmak ve sosyal medyayı mecralar özelinde efektif kullanmak da kaçınılmaz oluyor.

Özellikle marka/hizmet bilinirliği artırmak, güvenilir bir imaj ortaya koymak, web sitesine trafik çekmek ve sadık müşteriler kazanmak temel hedefse. Dikkat edilmesi gereken noktalara gelince; diyelim ki çok büyük ölçekli olmasa da sizin de bir e- ticaret siteniz var ve sosyal medya iletişimiyle pazardan bir pay almak istiyorsunuz. O halde bu yol haritası çok işinize yarayabilir...

Takipçilerinizle yakından ilgilenin

Öncelikle sosyal medyayı yaşayan bir mecra olarak görmelisiniz. Ulaşılabilir olmazsanız, etkileşime geçmezseniz başarıya ulaşmanız pek mümkün değil. Mesela gelen her yoruma cevap vermeye özen gösterin. Olumlu yorumlara teşekkür edin. Olumsuz yorumlar için de mantıklı açıklamalar yapıp çözüm üretmeye çalışın. Unutmayın, tüketiciler ilgi alaka gördükleri, sorunlarına çözüm buldukları, samimi diyaloğa girdikleri bir yerle bağ kurmayı severler. Ayrıca iletişiminizden memnun kalırlarsa sizinle ilgili çevrelerinde de olumlu paylaşımlar yapacakladır. Bu kulaktan kulağa etki de markanızın ve sattığınız ürünlerin bilinirliğine tahmininizin çok ötesinde bir katkı sağlayacaktır.

Dikkat çekici görseller paylaşın

Görsel iletişimin satın alma davranışlarına etkisi tartışılmaz. Bu yüzden olabildiğince dikkat çekici ve kreatif fotoğraflar, videolar, tasarımlar paylaşın. Ama unutmayın, çözünürlüğü ve kalitesi düşük, gerçeği yansıtmayan, amacına uygun olmayan görsel ögelerin size fazdasından çok zararı olacaktır. Bu sebeple işinin uzmanı profesyonel fotoğrafçılarla, tasarımcılarla çalışmayı ihmal etmeyin.

Hedefleyin, ölçümleyin, analiz edin

Sosyal medya kampanyalarınızı ya da reklamlarınızı doğru kitleyi hedefleyerek oluşturmak işin en önemli kısmı. En doğru hedefleme için tüm sosyal medya platformlarındaki gönderilerinizin en çok etkileşimi ne zaman aldığını, hangi tür içeriklerin ve konuların daha çok ilgi gördüğünü ölçümleyin.

 Bu sayede potansiyel müşterilerinizin alışkanlıkları ve tercihleri konusunda da çok önemli bir data elde edebilirsiniz.

Müşteri gibi düşünün

Takipçilerinize, promosyonlar ve hediyeler verin. Ödüllü yarışmalar düzenleyin. Hesaplarınızı takip etmelerinin onlar için avantajlı bir şey olduğunu anlamalarını sağlayın. Bunu düzenli olarak yaparsanız, potansiyel müşterilerinize koşulsuz ve cömert bir hizmet anlayışına sahip olduğunuzu gösterip takipçi sayınızı hızlı bir şekilde artırabilirsiniz. Sevildiğini hisseden müşterileriniz, yeni bir seçim yapmaları gerektiğinde ilk sizi düşüneceklerdir.

Sosyal medya reklamlarını kullanın; ama...

Yapılan araştırmalar internet kullanıcılarının sürekli reklama maruz kalmaktan sıkıldığını gösteriyor. Bu bilgi ışığında sürekli vitrinde olmak ve aynı ürünlerle takipçilerinizin karşısına çıkıp antipati yaratmak yerine daha real time (gerçek zamanlı ve gündeme dair) ve nokta atış içerik reklamlarıyla hedef kitlenizin kalbine giden yolu bulmalısınız.


Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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