Sosyal medyanın sıcak gündemi: Soğuk ülke İzlanda
Milli takımımızın İzlanda’da yaşadığı tatsız olaylar sonrası sosyal medyamız adeta alev aldı ve İzlanda bir anda dijital gündemimizin bir numaralı maddesi oldu. Oluşturulan hashtag’ler üzerinden atılan on binlerce tweet ile konu sadece ülkemizde değil, dünyada da Twitter gündemine girdi.
Peki, yaşanan bu talihsiz gelişmeleri bir yana bıracak olursak; taraftarlarının meşhur balina tezahüratı, buzulları, kuzey ışıkları ve dünyaca ünlü sanatçıları Björk dışında İzlanda’yı ne kadar tanıyoruz? İşte sizi sosyal medyanın gergin atmosferden uzaklaştıracak, İzlanda’ya bakışınızı değiştirecek ve hatta ülkeyle ilgili bol etkileşimli tweet’ler atmanızı sağlayacak ilginç bilgiler...
Iceland ismi her ne kadar ‘’buz ülke’’ anlamına gelse de Gulf Stream sıcak su akıntısı sayesinde ülke ılıman bir iklime de sahiptir.
İzlanda yenilenebilir enerji teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yayınladığı rapora göre, enerjilerinin yaklaşık %73’ü hidroelektrik santrallerinden, %27’si ise jeotermal kaynaklardan üretilmektedir.
Alıştıklarımızın aksine İzlanda'da kumsallar siyahtır.
NATO’da yer alan ve ordusu olmayan tek ülkedir.
Ülke polisi silah taşımamaktadır; çünkü İzlanda'da suç oranı çok düşüktür ve şiddet içeren suçlara rastlanmaz.
İzlanda’da orman yoktur. (Evet, hiç yok.)
İzlanda’da sivrisinek de yoktur.
Halkın büyük bir kısmı görünmeseler de Elf’lerin gerçek olduğuna inanır. Hatta onların yaşadığına inandıkları bazı yerlerde inşaat yapmak dahi yasaktır.
İzlanda dili eski İskandinavya’dan beri kimliğini korumuş bir dildir. Yaklaşık 1000 yıllık metinler rahatlıkla günümüz diliyle okunabilir.
Game of Thrones dizisinin birçok kış sahnesi de İzlanda’da çekilmiştir. Özellikle ‘duvarın ötesini’ görmek isteyen birçok turist ülkeyi ziyaret etmektedir.
Yaz aylarında güneş nadiren batar. Haziran ve ağustos ayları arasında gece yarısı bile güneş görmek mümkündür.
Coğrafi yapı sebebiyle ülkede herhangi bir demiryolu ulaşımı yoktur.
İsim konusunda oldukça muhafazakar olan İzlanda’da anne ve babalar çocuklarına her ismi koyamaz. Soyadlarında mutlaka babanın adı yer alır. Erkek isimlerinin sonundaki ‘-son’ eki ‘oğlu’ anlamına gelir. Kızlarda ise isimlerin sonuna ’kızı’ anlamına gelen ‘-dóttir’ eki gelir.
Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc
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