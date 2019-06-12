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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.06.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Sosyal medyanın sıcak gündemi: Soğuk ülke İzlanda

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Sosyal medyanın sıcak gündemi: Soğuk ülke İzlanda

Milli takımımızın İzlanda’da yaşadığı tatsız olaylar sonrası sosyal medyamız adeta alev aldı ve İzlanda bir anda dijital gündemimizin bir numaralı maddesi oldu. Oluşturulan hashtag’ler üzerinden atılan on binlerce tweet ile konu sadece ülkemizde değil, dünyada da Twitter gündemine girdi.

Peki, yaşanan bu talihsiz gelişmeleri bir yana bıracak olursak; taraftarlarının meşhur balina tezahüratı, buzulları, kuzey ışıkları ve dünyaca ünlü sanatçıları Björk dışında İzlanda’yı ne kadar tanıyoruz? İşte sizi sosyal medyanın gergin atmosferden uzaklaştıracak, İzlanda’ya bakışınızı değiştirecek ve hatta ülkeyle ilgili bol etkileşimli tweet’ler atmanızı sağlayacak ilginç bilgiler...

Iceland ismi her ne kadar ‘’buz ülke’’ anlamına gelse de Gulf Stream sıcak su akıntısı sayesinde ülke ılıman bir iklime de sahiptir.

İzlanda yenilenebilir enerji teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yayınladığı rapora göre, enerjilerinin yaklaşık %73’ü hidroelektrik santrallerinden, %27’si ise jeotermal kaynaklardan üretilmektedir.

Alıştıklarımızın aksine İzlanda'da kumsallar siyahtır.

NATO’da yer alan ve ordusu olmayan tek ülkedir.

Ülke polisi silah taşımamaktadır; çünkü İzlanda'da suç oranı çok düşüktür ve şiddet içeren suçlara rastlanmaz.

İzlanda’da orman yoktur. (Evet, hiç yok.)

İzlanda’da sivrisinek de yoktur.

Halkın büyük bir kısmı görünmeseler de Elf’lerin gerçek olduğuna inanır. Hatta onların yaşadığına inandıkları bazı yerlerde inşaat yapmak dahi yasaktır.

İzlanda dili eski İskandinavya’dan beri kimliğini korumuş bir dildir. Yaklaşık 1000 yıllık metinler rahatlıkla günümüz diliyle okunabilir.

Game of Thrones dizisinin birçok kış sahnesi de İzlanda’da çekilmiştir. Özellikle ‘duvarın ötesini’ görmek isteyen birçok turist ülkeyi ziyaret etmektedir.

Yaz aylarında güneş nadiren batar. Haziran ve ağustos ayları arasında gece yarısı bile güneş görmek mümkündür.

Coğrafi yapı sebebiyle ülkede herhangi bir demiryolu ulaşımı yoktur.

İsim konusunda oldukça muhafazakar olan İzlanda’da anne ve babalar çocuklarına her ismi koyamaz. Soyadlarında mutlaka babanın adı yer alır. Erkek isimlerinin sonundaki ‘-son’ eki ‘oğlu’ anlamına gelir. Kızlarda ise isimlerin sonuna ’kızı’ anlamına gelen ‘-dóttir’ eki gelir.

Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc

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