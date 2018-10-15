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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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15.10.2018 - 20:12, Son Güncelleme:

'Sosyal medyada vakit geçiriyor' diyerek kocasına dava açtı

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'Sosyal medyada vakit geçiriyor' diyerek kocasına dava açtı

İstanbul'da iki yıllık evli çift arasında yaşanan sorunlar mahkemede sonlandı. Mahkemeye başvuran kadın, "Sürekli eski kız arkadaşlarından bahsedip sosyal medyada vakit geçiriyor" diyerek dava açtı. Davalı koca ise "Eşim aşırı kıskanç, sahte sosyal medya hesabı açarak bana eski kız arkadaşımmış gibi mesaj gönderdi" diyerek şikayetçi oldu.

İstanbul'da yaşayan iki yıllık evli çift, sosyal medya yüzünden davalık oldu. Kocasının evliliklerinin başından itibaren eve geç geldiğini iddia eden İ.Y., "Sürekli eski kız arkadaşlarından bahsederek manevi duygularımla oynuyor. Sürekli sosyal medyada zaman geçiriyor. Bana hakaret edip ailesine karşı korumuyor" dedi. İ.Y. açtığı davada düğünde takılan takıların da iadesini talep etti.

SAHTE HESAPLA MESAJ GÖNDERDİ

Habertük'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirten B.Y. ise, "Ailemden ayrı yaşıyoruz. Bu yöndeki iddialar asılsızdır. Aşırı kıskançlıkları nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Sahte bir sosyal medya hesabı açarak eski kız arkadaşımmış gibi mesajlar attı. Aile birliğinin devamı için gerekli tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Kusurlu taraf davayı açan eşimdir" ifadelerini kullandı.

KOCA AĞIR, KADIN AZ KUSURLU

Mahkeme davalı kocanın, eski sevgililerinden bahsetmesi, eşine karşı hakaret edip ailesinin baskıcı davranışlarına karşı sessiz kaldığını belirterek davalı eşle ilgilenmeyip sosyal medya ortamında çok fazla zaman geçirmesinin ağır kusur olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacı kadının da aşırı kıskanç davranması ve sahte sosyal medya hesabı açarak davalı kocanın eski kız arkadaşıymış gibi mesaj atmasının da eşine göre az kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, boşanmaya, kadına düğünde takılan ziynetlerin iadesine ve 500 TL nafaka verilmesine de hükmetti.

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