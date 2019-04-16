Sosyal Medyada her kapıyı açan anahtar: #Hashtag

İlk olarak eski bir Google çalışanı olan Chris Messina’nın 2007'de attığı bir twit ile gündeme gelen hasthtag kullanımı, zamanla birçok sosyal medya platformunun vazgeçilmezi oldu. Kullanıcılar, her gün milyonlarca içeriğin paylaşıldığı platformlarda, kilit kelimelerden oluşan hashtag’ler sayesinde pratik ve verimli kullanım refleksleri geliştirmeyi başardı. Bugün sadece Twitter’da günlük hashtag’li paylaşım sayısı 125 milyondan fazla.

Hashtag’in hikayesi on dördüncü yüzyılda başlıyor

Hashtag, günümüz formuna evrilmeden önce, iletişim tarihinde çok farklı amaç ve görevlerle kullanılmış bir sembol. Araştırmacı yazar Keith Houston’ın Shady Characters kitabında yer alan bilgilere göre, hashtag’in hikayesi ilk olarak on dördüncü yüzyılda başlıyor. Roma dönemine ait Latince kaynaklarda, “pound” kelimesinin “lb” kısaltmasıyla kullanıldığını belirten Houston, zamanla matbaacıların bu iki harfi tek bir karakter olarak kullanmak istemesiyle hashtag sembolünü ortaya çıkardıklarından bahsediyor. Kitapta, aynı sembole Isaac Newton'ın el yazması notlarında da sıklıkla rastlandığı belirtiliyor.

Hashtag kullanımında nelere dikkat edilmeli

Öncelikle uzunlukla başlamakta fayda var. Çünkü cümle kurar gibi birçok kelimeyi birbirine bağlayıp hashtag oluşturmak herhangi bir anlam ifade etmiyor. Kısa ve zekice oluşturulmuş hashtag’ler en etkili olanları. İdeal bir hashtag maksimum 7 harften oluşmalı. En azından yıllık sosyal medya raporlarında, en popüler 500 hashtag’in ortalama 7 karakterden oluşuğunu söyleyebiliriz. Akılda kalan tek kelimelik bir slogan veya markanızı kolaylıkla hatırlatan bir ifade çok daha hızlı yayılacaktır. Ancak bir kampanya hashtag’i oluşturmanız gerekiyorsa ve mesajınızı tek bir kelimeye sığdırmanız mümkün değilse hashtagi en fazla 3 kelimede tutmaya çalışın.

Oluşturduğunuz hashtag birden fazla kelime içeriyorsa, kelimelerin baş harflerini büyük harfle yazmak kullanıcıların mesajınızı daha hızlı anlamaları için önemlidir. Büyük harf kullanımı aynı zamanda birleşik okunan kelimelerden farklı anlamlar çıkarılmasının da önüne geçer.

#İletmek #istediği #her #mesaj #için #ayrı #hashtag #kullananlar ve bunun etkili olduğunu düşünenler mutlaka vardır, ancak bu da yanlış bir bilgi. Gereğinden fazla hashtag kullanımı mesajın etkisini düşürür. Özellikle Twitter’da maksimum üç hashtag kullanmanızda fayda var. Kullandığınız hashtaglerin iletmek istediğiniz mesajla doğrudan ilgili olması da etkileşim için çok önemli bir faktör.

Kullandığınız hashtagler sizi ele veriyor

Sosyal medya paylaşımlarınızda, özellikle Instagram’da, en sık kullandığınız ya da takip ettiğiniz hashtag’lere göre aslında ilgi alanlarınızı, zevklerinizi, sosyal çevrenizi ve favori aktivitelerinizi de takipçilerinizle paylaşmış oluyorsunuz. Bu da sizin kim olduğunuzu ve sosyal medyada nasıl bir etkileşim hacminiz olduğunu belirliyor. Twitter tarafında ise diğer sosyal medya mecralarından farklı olarak gündem takibi için kullanılan hashtag’ler, kamuoyu oluşturma noktasında da önemli bir rol üstleniyor. Tabii duyarlı olduğunuz, görüş belirtmek istediğiniz, tartışmak istediğiniz konular da yine doğrudan sizin nasıl biri olduğunuza dair ipuçları veriyor.





Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc



