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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.04.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Sosyal Medyada her kapıyı açan anahtar: #Hashtag

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Sosyal Medyada her kapıyı açan anahtar: #Hashtag

Dijital bir kategorizasyon aracı olan hashtag’ler, sosyal medya iletişiminin olmazsa olmazlarından. Araştırmalara göre sosyal medya kullanıcılarının %71’i, tüm paylaşımlarını hashtag kullanarak yapıyor ve en az 1 hashtag kullanılarak yapılan Instagram paylaşımları, diğerlerine göre %12.6 daha fazla etkileşim alıyor.

İlk olarak eski bir Google çalışanı olan Chris Messina’nın 2007'de attığı bir twit ile gündeme gelen hasthtag kullanımı, zamanla birçok sosyal medya platformunun vazgeçilmezi oldu. Kullanıcılar, her gün milyonlarca içeriğin paylaşıldığı platformlarda, kilit kelimelerden oluşan hashtag’ler sayesinde pratik ve verimli kullanım refleksleri geliştirmeyi başardı. Bugün sadece Twitter’da günlük hashtag’li paylaşım sayısı 125 milyondan fazla.

Hashtag’in hikayesi on dördüncü yüzyılda başlıyor

Hashtag, günümüz formuna evrilmeden önce, iletişim tarihinde çok farklı amaç ve görevlerle kullanılmış bir sembol. Araştırmacı yazar Keith Houston’ın Shady Characters kitabında yer alan bilgilere göre, hashtag’in hikayesi ilk olarak on dördüncü yüzyılda başlıyor. Roma dönemine ait Latince kaynaklarda, “pound” kelimesinin “lb” kısaltmasıyla kullanıldığını belirten Houston, zamanla matbaacıların bu iki harfi tek bir karakter olarak kullanmak istemesiyle hashtag sembolünü ortaya çıkardıklarından bahsediyor. Kitapta, aynı sembole Isaac Newton'ın el yazması notlarında da sıklıkla rastlandığı belirtiliyor.

Hashtag kullanımında nelere dikkat edilmeli

Öncelikle uzunlukla başlamakta fayda var. Çünkü cümle kurar gibi birçok kelimeyi birbirine bağlayıp hashtag oluşturmak herhangi bir anlam ifade etmiyor. Kısa ve zekice oluşturulmuş hashtag’ler en etkili olanları. İdeal bir hashtag maksimum 7 harften oluşmalı. En azından yıllık sosyal medya raporlarında, en popüler 500 hashtag’in ortalama 7 karakterden oluşuğunu söyleyebiliriz. Akılda kalan tek kelimelik bir slogan veya markanızı kolaylıkla hatırlatan bir ifade çok daha hızlı yayılacaktır. Ancak bir kampanya hashtag’i oluşturmanız gerekiyorsa ve mesajınızı tek bir kelimeye sığdırmanız mümkün değilse hashtagi en fazla 3 kelimede tutmaya çalışın.

Oluşturduğunuz hashtag birden fazla kelime içeriyorsa, kelimelerin baş harflerini büyük harfle yazmak kullanıcıların mesajınızı daha hızlı anlamaları için önemlidir. Büyük harf kullanımı aynı zamanda birleşik okunan kelimelerden farklı anlamlar çıkarılmasının da önüne geçer.

#İletmek #istediği #her #mesaj #için #ayrı #hashtag #kullananlar ve bunun etkili olduğunu düşünenler mutlaka vardır, ancak bu da yanlış bir bilgi. Gereğinden fazla hashtag kullanımı mesajın etkisini düşürür. Özellikle Twitter’da maksimum üç hashtag kullanmanızda fayda var. Kullandığınız hashtaglerin iletmek istediğiniz mesajla doğrudan ilgili olması da etkileşim için çok önemli bir faktör.

Kullandığınız hashtagler sizi ele veriyor

Sosyal medya paylaşımlarınızda, özellikle Instagram’da, en sık kullandığınız ya da takip ettiğiniz hashtag’lere göre aslında ilgi alanlarınızı, zevklerinizi, sosyal çevrenizi ve favori aktivitelerinizi de takipçilerinizle paylaşmış oluyorsunuz. Bu da sizin kim olduğunuzu ve sosyal medyada nasıl bir etkileşim hacminiz olduğunu belirliyor. Twitter tarafında ise diğer sosyal medya mecralarından farklı olarak gündem takibi için kullanılan hashtag’ler, kamuoyu oluşturma noktasında da önemli bir rol üstleniyor. Tabii duyarlı olduğunuz, görüş belirtmek istediğiniz, tartışmak istediğiniz konular da yine doğrudan sizin nasıl biri olduğunuza dair ipuçları veriyor.


Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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