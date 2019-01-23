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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
23.01.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Sosyal medya yıldızları, paylaştıkları ürünler için ücret alıp almadıklarını beyan edecek

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Sosyal medya yıldızları, paylaştıkları ürünler için ücret alıp almadıklarını beyan edecek

İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurulu (CMA), ünlülerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları ürünlerden elde ettikleri gelirleri, hediyeleri ya da ödünç aldıkları malları beyan etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Aralarında Ellie Goulding ve Rita Ora gibi şarkıcıların olduğu 16 sosyal medya yıldızı bundan sonraki paylaşımlarında bu bilgileri vermeyi kabul etti.

CMA, bu tür sosyal paylaşımlarının tüketici yasasını ihlal edebileceğini ve yıldızların ürünler için ödeme ya da hediye alıp almadıklarını beyan etmelerini istedi.

Kurul, bu tür internet üzerinden yapılan desteklerin markaların reklamını yaptığını ancak yanlış yönlendirmelere de neden olabileceğini belirtti.

Sosyal medya ünlüleri hakkında tüketici yasasını ihlal edip etmediklerini inceleyen CMA, varılan anlaşma sonrasında bu kişilerin uygulamalarını değiştirmeyi kabul ettiklerini duyurdu. 

Bu isimler eğer anlaşma maddelerine uymazlarsa ağır para cezaları ya da 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

CMA tarafından açıklanan isimlerde bazıları:

Pop yıldızı Rita Ora

Oyuncu Michelle Keegan

Şarkıcı Ellie Goulding

Yazar ve model Alexa Chung

Tasarımcı ve model Rosie Huntington-Whiteley

Model Iskra Lawrence

Moda video blogcusu James Chapman

CMA, isimleri henüz açıklanmayan ünlülere de sosyal medya paylaşımlarını gözden geçirmeleri istenen uyarı mektupları gönderdi.

#Reklam ya da #sponsorlu etiketleri kullanmak zorundalar

CMA'in üst düzey yöneticisi Andrea Coscelli "Bu etkileyiciler hayranlarının satın alma kararlarında büyük rol oynuyor. İnsanlar kolaylıkla hayran oldukları kişiden gelen tavsiyenin bir pazarlama taktiği olduğunu bilmeden yanlış yönlendirilebilirler. Paylaşıma bakar bakmaz ürünle ilgili bir çeşit ödeme ya da ödül söz konusu olup olmadığı anlaşılmalı. Böylece zor kazandığınız parayı nasıl harcayacağınıza karar verebilirsiniz" dedi.

Ürünlere destek veren ünlüler özellikle Instagram hesaplarından giysiler, arabalar, oteller, tatiller gibi hediyelerin yanısıra şirketlerden doğrudan on binlerce sterlin kazanabiliyor.

CMA bundan sonra ünlülerin ödeme almaları durumunda bu tür paylaşımlar için #reklam ya da #sponsorlu etiketlerini kullanmaları gerekiyor.

Kurul ayrıca sosyal medya platformlarının bu alandaki rolü ve sorumluluklarını da inceleyecek.

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