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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
23.11.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Sosyal medya hesabı olan her 4 çocuktan birinin profili herkese açık

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Sosyal medya hesabı olan her 4 çocuktan birinin profili herkese açık

Çocuk ve Haklarını Korumu Platformu, 22 Kasım 2018 tarihinde Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü ev sahipliğinde düzenlediği “Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları“ bilgilendirme toplantısında, GfK Türkiye‘nin gerçekleştirdiği “Çocukların Dijital Dünya ile İlişkisi“ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

GfK Türkiye‘nin “Çocukların Dijital Dünya ile İlişkisi“ araştırması, 3 ayda bir düzenli olarak yapılan yüz yüze Omnibus çalışmaları kapsamında 15 ilde, 1–17 yaş arası 802 çocuğu olan 537 ebeveyn ile gerçekleştirildi.

İnternette geçirilen vakit ortalama 2,7 saat

Araştırmaya göre çocuklar kendilerine ya da başka birine ait akıllı telefon, tablet veya bilgisayarda günde ortalama 2,7 saatlerini internette harcıyor. Çocukların %18’i internette hemen hemen hiç vakit geçirmiyor. Ebeveynlerin %60’ı çocuklarının internete girişine sınırlama getirdiğini ve ortalama 2 saat 11 dakika kullanmalarına izin verdiğini ifade ediyor.

5 ebeveynden biri sosyal medya hesaplarını denetlemiyor

Araştırmada sorulan “Çocuğunuz interneti hangi amaçlar için kullanıyor?“ sorusuna ebeveynlerin %79’u oyun oynamak, %76‘sı ödev ve eğitici faaliyetler, %57’si video izlemek, %36‘sı arkadaşlarıyla iletişimde olmak, %28‘i dizi/film izlemek ve %24‘ü fotoğraf/video paylaşmak yanıtlarını veriyor. “Çocuğunuzun kullandığı sosyal medya hesaplarını ve kimlerle iletişim halinde olduğunu yakından takip ediyor musunuz ?“ sorusuna ise ebeveynlerin %25‘i “takip ediyorum“ ,%20‘si “takip etmiyorum“, %55‘i “Çocuğumun sosyal medya hesabı yok“ şeklinde yanıtlıyor.

Sosyal medya hesabı olan her 4 çocuktan birinin profili herkese açık

Sakıncalı sitelere karşı önlem alanlar %8

Araştırma sonuçlarına göre, çocuğu internette vakit geçiren ebeveynlerin yalnızca %8’i sakıncalı sitelere karşı program/uygulama kullanıyor. %14’ü ise korunma programı kullanıp kullanmadığının farkında değil. En çok kullanılan koruma programı %19 ile TTNET aile çocuk paketi. Çocukların %17’si ebeveynlerinin sınırlamalardan rahatsız olurken, %33’ü uygulanan sınırlamaların farkında değil. Sakıncalı siteler için koruma programı kullanan yaklaşık her 10 ebeveynden 6’sı çocuklarının internet faaliyetlerini sınırlarken eşine danıştığını belirtiyor. %31‘i arkadaş, akraba gibi yakın çevresine danıştığını belirtirken, %25‘i kimseye danışmadığını söylüyor. Pedagoji alanında uzman kişilere danıştığı söyleyenlerin oranı ise %12‘de kalıyor. 

Her 4 çocuktan birinin profili herkese açık

Sosyal medya hesabı olan çocukların %26’sının profilleri herkese açık ve çocukların %40’ı bu hesaplardan özel hayatlarıyla ilgili paylaşım yapıyor. Sosyal medya hesabı olan ebeveynlerin de %22’sinin profilleri herkese açık ve %48’i hesaplarında çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yaptığını belirtiyor. Bu paylaşımları yaparken güvenlik kaygısı yaşayanların oranı sadece %12. Ebeveynlerin %61‘i herhangi bir güvenlik kaygısı taşımıyor, %27’si ise güvenlik açısından hiç düşünmediğini belirtiyor.

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