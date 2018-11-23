Sosyal medya hesabı olan her 4 çocuktan birinin profili herkese açık
Çocuk ve Haklarını Korumu Platformu, 22 Kasım 2018 tarihinde Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü ev sahipliğinde düzenlediği “Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları“ bilgilendirme toplantısında, GfK Türkiye‘nin gerçekleştirdiği “Çocukların Dijital Dünya ile İlişkisi“ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
GfK Türkiye‘nin “Çocukların Dijital Dünya ile İlişkisi“ araştırması, 3 ayda bir düzenli olarak yapılan yüz yüze Omnibus çalışmaları kapsamında 15 ilde, 1–17 yaş arası 802 çocuğu olan 537 ebeveyn ile gerçekleştirildi.
İnternette geçirilen vakit ortalama 2,7 saat
Araştırmaya göre çocuklar kendilerine ya da başka birine ait akıllı telefon, tablet veya bilgisayarda günde ortalama 2,7 saatlerini internette harcıyor. Çocukların %18’i internette hemen hemen hiç vakit geçirmiyor. Ebeveynlerin %60’ı çocuklarının internete girişine sınırlama getirdiğini ve ortalama 2 saat 11 dakika kullanmalarına izin verdiğini ifade ediyor.
5 ebeveynden biri sosyal medya hesaplarını denetlemiyor
Araştırmada sorulan “Çocuğunuz interneti hangi amaçlar için kullanıyor?“ sorusuna ebeveynlerin %79’u oyun oynamak, %76‘sı ödev ve eğitici faaliyetler, %57’si video izlemek, %36‘sı arkadaşlarıyla iletişimde olmak, %28‘i dizi/film izlemek ve %24‘ü fotoğraf/video paylaşmak yanıtlarını veriyor. “Çocuğunuzun kullandığı sosyal medya hesaplarını ve kimlerle iletişim halinde olduğunu yakından takip ediyor musunuz ?“ sorusuna ise ebeveynlerin %25‘i “takip ediyorum“ ,%20‘si “takip etmiyorum“, %55‘i “Çocuğumun sosyal medya hesabı yok“ şeklinde yanıtlıyor.
Sakıncalı sitelere karşı önlem alanlar %8
Araştırma sonuçlarına göre, çocuğu internette vakit geçiren ebeveynlerin yalnızca %8’i sakıncalı sitelere karşı program/uygulama kullanıyor. %14’ü ise korunma programı kullanıp kullanmadığının farkında değil. En çok kullanılan koruma programı %19 ile TTNET aile çocuk paketi. Çocukların %17’si ebeveynlerinin sınırlamalardan rahatsız olurken, %33’ü uygulanan sınırlamaların farkında değil. Sakıncalı siteler için koruma programı kullanan yaklaşık her 10 ebeveynden 6’sı çocuklarının internet faaliyetlerini sınırlarken eşine danıştığını belirtiyor. %31‘i arkadaş, akraba gibi yakın çevresine danıştığını belirtirken, %25‘i kimseye danışmadığını söylüyor. Pedagoji alanında uzman kişilere danıştığı söyleyenlerin oranı ise %12‘de kalıyor.
Her 4 çocuktan birinin profili herkese açık
Sosyal medya hesabı olan çocukların %26’sının profilleri herkese açık ve çocukların %40’ı bu hesaplardan özel hayatlarıyla ilgili paylaşım yapıyor. Sosyal medya hesabı olan ebeveynlerin de %22’sinin profilleri herkese açık ve %48’i hesaplarında çocuklarıyla ilgili paylaşımlar yaptığını belirtiyor. Bu paylaşımları yaparken güvenlik kaygısı yaşayanların oranı sadece %12. Ebeveynlerin %61‘i herhangi bir güvenlik kaygısı taşımıyor, %27’si ise güvenlik açısından hiç düşünmediğini belirtiyor.
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