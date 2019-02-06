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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
06.02.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

'Sosyal ağlar insanların iletişim şeklini temelinden değiştirdi'

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'Sosyal ağlar insanların iletişim şeklini temelinden değiştirdi'

Sosyal medya devi Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, dünyada yaygın olarak kullanılan Facebook ve diğer sosyal ağların, insanların içinde bulundukları toplum ve kurumlarla olan iletişimini temelinden değiştirdiğini söyledi.

Facebook’un kuruluşunun 15’inci yılına ilişkin açıklamasında Zuckerberg şu değerlendirmeyi yaptı:

“İçinde bulunduğumuz yüzyıl istedikleri kişiyle iletişim kurma ve fikirlerini ve deneyimlerini paylaşma özgürlüğüne sahip insan ağıyla tanımlanıyor. Facebook, söz konusu değişimin öncüsü değil, internetin getirdiği bu büyük eğilimin yalnızca bir parçası. Şu an istediğiniz kişiyle iletişim kurabilir ve sesinizi kullanabilirsiniz. Eskiden olduğu gibi var olan kurumlara bağlı değilsiniz. Artık insanlığın yeni fırsatların yanında zorluklar ve sorumluluklar oluşturan çok büyük bir gücü var.

“Bu yüzyılın ilk yarısı söz konusu ağları oluşturmaksa, ikinci yarısı da insanların bu ağları kullanarak toplumumuzun her bir alanını yeniden tanımlamasından geçiyor. Bu amaç, birbiriyle bağlantı halinde olan dünyamızda özgürlük ve sorumlulukların doğru dengesini bulmakla elde edilebilir.”

Zuckerberg ayrıca, son zamanlarda gündemde yer alan yanlış bilgilendirme gibi olaylara rağmen, Facebook’un toplum için olumlu bir güç olduğuna inandığını fakat yine de şirketin insanların güveninin yeniden kazanmak için güvenliğe daha fazla yatırım yapacağını da ekledi.

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