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    Sophia Will Smith'e yüz vermedi!

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    Ünlü oyuncu Will Smith kanalında, İnsansı robot Sophia ile sohbet ettiği bir video yayınladı. Video da Sophia'yı etkilemeye çalışan Smith'in çabası başarılı olmuyor.

    Will Smith'in kendi YouTube kanalında yayınladığı son video da insansı robot Sophia ile sohbet ediyor. Bütün video boyunca ikili arasın da eğlenceli bir sohbet geçiyor. Smith şakaları ve esprileri ile Sophia'yı ne kadar etkilemeye çalışsa da başarılı olamıyor.

    Sophia, kendisini etkilemeye çalışan Smith'e "Seni arkadaş olarak görüyorum" diyor ve Smith'in bütün çabaları boşa çıkıyor. Sophia'nın zekasından etkilendiğini söyleyen Smith, robotun biraz daha geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunu söylemesindeki sebep ise Sophia'nın kendisini çekici bulmaması olduğunu söyledi. 

    Etiketler: insansı robot Sophia! , friendzone
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