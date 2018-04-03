Sophia Will Smith'e yüz vermedi!

Will Smith'in kendi YouTube kanalında yayınladığı son video da insansı robot Sophia ile sohbet ediyor. Bütün video boyunca ikili arasın da eğlenceli bir sohbet geçiyor. Smith şakaları ve esprileri ile Sophia'yı ne kadar etkilemeye çalışsa da başarılı olamıyor.

Sophia, kendisini etkilemeye çalışan Smith'e "Seni arkadaş olarak görüyorum" diyor ve Smith'in bütün çabaları boşa çıkıyor. Sophia'nın zekasından etkilendiğini söyleyen Smith, robotun biraz daha geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunu söylemesindeki sebep ise Sophia'nın kendisini çekici bulmaması olduğunu söyledi.