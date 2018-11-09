Sony'nin yeni PlayStation 4 Pro'su satışa çıktı
Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4 Pro, yenilenen tasarımıyla birlikte satışa sunuldu. Peki yeni tasarımla birlikte konsolda başka yeni bir özellik bulunuyor mu?
Teknoloji devi Sony, sessiz sedasız PlayStation 4 Pro'yu yeniledi. Model numarası CUH-7200 olan yeni PlayStation 4 Pro'nun, daha önce jet motoru desibel seviyelerine ulaştığı bildirilen önceki versiyondan önemli ölçüde daha sessiz olduğu söyleniyor. Yeni CUH-7200 modelinin yakın tarihli bir incelemesi, yeni varyantın orijinal modelden biraz daha sıcak olduğunu belirtiyor. Ancak fanı çok daha sessiz olarak nitelendiriliyor. Yine de Xbox One X kadar sessiz olmadığını belirtmekte fayda var.
PlayStation 4 Pro güçlü bir konsol, ancak çoğu zaman 'jet motoru' etkisi olarak adlandırılan çok fazla gürültüyü de beraberinde getiriyor. Eurogamer tarafından yapılan bir incelemeye göre, Sony PlayStation 4'ün yeni CUH-7200 modeli, orijinal versiyondaki 55 desibel ile karşılaştırıldığında nispeten kabul edilebilir olan en yüksek 48 desibel seviyelerine çıktı.
Daha önce de belirtildiği gibi, yeni PS4 Pro modeli daha önceki sürümlerden daha sıcak çalışacak, önceki model ise serinin en soğuğu idi. Bu geliştirme Sony'nin soğutmadan feragat ederek gürültüyü azaltma yoluna gitmiş olduğunu gösteriyor.
Bunun dışında, yeni PS4 Pro CUH-7200 modeli çok fazla değişiklik içermiyor.
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