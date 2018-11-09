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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
09.11.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Sony'nin yeni PlayStation 4 Pro'su satışa çıktı

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Sony'nin yeni PlayStation 4 Pro'su satışa çıktı

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4 Pro, yenilenen tasarımıyla birlikte satışa sunuldu. Peki yeni tasarımla birlikte konsolda başka yeni bir özellik bulunuyor mu?

Teknoloji devi Sony, sessiz sedasız PlayStation 4 Pro'yu yeniledi. Model numarası CUH-7200 olan yeni PlayStation 4 Pro'nun, daha önce jet motoru desibel seviyelerine ulaştığı bildirilen önceki versiyondan önemli ölçüde daha sessiz olduğu söyleniyor. Yeni CUH-7200 modelinin yakın tarihli bir incelemesi, yeni varyantın orijinal modelden biraz daha sıcak olduğunu belirtiyor. Ancak fanı çok daha sessiz olarak nitelendiriliyor. Yine de Xbox One X kadar sessiz olmadığını belirtmekte fayda var.

PlayStation 4 Pro güçlü bir konsol, ancak çoğu zaman 'jet motoru' etkisi olarak adlandırılan çok fazla gürültüyü de beraberinde getiriyor. Eurogamer tarafından yapılan bir incelemeye göre, Sony PlayStation 4'ün yeni CUH-7200 modeli, orijinal versiyondaki 55 desibel ile karşılaştırıldığında nispeten kabul edilebilir olan en yüksek 48 desibel seviyelerine çıktı.

Daha önce de belirtildiği gibi, yeni PS4 Pro modeli daha önceki sürümlerden daha sıcak çalışacak, önceki model ise serinin en soğuğu idi. Bu geliştirme Sony'nin soğutmadan feragat ederek gürültüyü azaltma yoluna gitmiş olduğunu gösteriyor.

Bunun dışında, yeni PS4 Pro CUH-7200 modeli çok fazla değişiklik içermiyor. 

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