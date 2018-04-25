Sony'den telefonunuzu oyun konsoluna çevirecek aksesuar
Sony, PlayStation 4 ile birlikte gelen Dual Shock 4'ü Xperia telefonlarla eşleştirebilen X Mount'u duyurdu. Bu aksesuar sayesinde Xperia kullanıcıları, telefonlarını konsola çevirebilecek.
Uzun zamandır akıllı telefon konusunda adından .ok söz ettiremeyen Sony, yeni ürünüyle eski başarısını kazanmak istiyor. çok yakın bir zamanda tanıtımı gerçekleşen X Mount ile birlikte Sony, Xperia kullanıcılarına farklı bir oyun deneyimi sunacak. Bu aksesuar, Xperia telefonlarla, PlayStation 4'le gelen DualShock 4'ü eşleştirebiliyor.
Sony'nin oyun kolu Dual Shock 4'e X Mount sayesinde kablosuz bir şekilde bağlanabilecek Xperia telefon kullanıcıları, sadece oyunla kısıtlanmıyor. Ekstra olarak, telefonlar her an kontrol edilebilecek. Sony'nin bu aksesuardan yararlanabilecek Xperia modelleri ise şöyle: Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XZ, Xperia X Performance, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium. Son olarak X Mount, önümüzdeki Haziran ayında Japonya'da satışa sunulacak. Ancak, cihazın fiyatı henüz belli değil.
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