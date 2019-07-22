Sony'den sürpriz PlayStation 4 güncellemesi
Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro model oyun konsolları için sürpriz bir güncelleme yayınladı. 6.72 sürüme yükselen PS4'lerde, bu güncelleme ile birlikte bakın ne değişecek?
Sony, PlayStation 4'leri 6.72 sürümüne yükseltti. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların konsollarında 436 MB'lık alan açmaları gerekiyor. Güncellemenin yayınlanmasındaki en önemli neden ise kullanıcıların şikayetleri doğrultusunda sistemsel sorunların giderilmesi. Oyuncular, son zamanlarda özellikle de yavaşlıktan şikayet etmeye başlamıştı; güncellemenin şikayetlerin artması sonucu yayınlandığı görülüyor.
Ancak güncellemenin tek yaptığı yavaşlığı ortadan kaldırmak değil elbette. Dikkat çeken yeniliklerden biri sohbet odasının büyümesi, diğeri de ses kalitesinde kayda değer bir artış yaşanması. Geliştirilmiş ağ bağlantısını da sağlayan güncelleme, iki ekran uygulamasını da aktif hale getiriyor. Şöyle ki, iki farklı ekranda iki farklı içeriğin aynı anda kullanılabilmesini sağlayan iki ekran uygulaması, PS4 oyuncularını da hayli sevindirecek bir gelişme.
Bu destek sayesinde sohbet odasında bulunan arkadaşlarınıza gönderdiğiniz sesli mesajların sohbet ekranına yazılı bir şekilde gitmesini sağlayabileceksiniz. Özetle, aynı anda hem sesli hem de yazılı iletişim yöntemi kullanılacak.
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