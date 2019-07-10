Sony'den gürültü engelleme özellikli kulaklık: WF-1000XM3

WF-1000XM3 kulaklıklarda, gürültüyü önce yakalayıp sonra da engellemek için yeni HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1e ile çalışan ve tüm dikkatinizi müziğe yoğunlaştırabilmenizi sağlayan Çift Gürültü Sensörü teknolojisi bulunuyor. Çift Gürültü Sensörü teknolojisi, kulaklığın yüzeyindeki bir ileri besleme mikrofon ve bir geri besleme mikrofon aracılığıyla etraftaki ortam sesini daha fazla yakalamayı sağlıyor. Ortam sesi yakalandıktan sonra ise, devreye özel HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1e giriyor. İşlemci, geri planda rahatsızlık veren gürültüyü telafi edecek ters bir ses yaratıyor. Böylece frekanslarda çok daha fazla gürültüyü engellemekle kalmıyor, aynı zamanda daha az enerji kullanıyor. Rahatsız edici uçak kabin gürültüsünden, kent sokaklarının koşuşturmacasına kadar her şey, kulaklık başlıkları tarafından engelleniyor.

HD Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1e, aynı zamanda 24 bit ses sinyal işleme ve amplifikatörlü DAC sayesinde nefes kesen ses elde ediyor. Dijital Ses Geliştirme Motoru HX (DSEE HX), sizi Yüksek Çözünürlüklü Ses’in kalitesine daha da yaklaştırmak için, MP3 formatlarının da dahil olduğu sıkıştırılmış dijital müzik dosyalarının kalitesini yükseltiyor.

WF-1000XM3’ün kulaklık başlıklarının kablosuz tasarımı, kablolara dolanmadan serbestçe hareket edebilmenize imkan veriyor. WF-1000XM3’ün kulaklık başlıkları küçük ve hafif olmalarına rağmen, yeni geliştirilen BLUETOOTH yongasını alabiliyorlar. Bu ise, eş zamanlı sağ/sol BLUETOOTH aktarımına imkan vererek, geleneksel soldan sağa BLUETOOTH aktarımı yerine sol ve sağ kulaklık başlıklarının ses içeriğini aynı anda alabilmesi anlamına geliyor. Optimize edilmiş yeni anten yapısı ile bir araya getirildiğinde, ortaya istikrarlı bir bağlantı çıkıyor, bu da müziğiniz ile aranıza kimsenin girememesini sağlıyor.

WF-1000XM3 kulaklık başlıkları, kulakta iyileştirilen konfor ve istikrar için özel olarak tasarlandı. ‘Üç noktadan tutuş sağlayan ergonomik’ yapı, kulakta üç destek noktası ile kulaklık başlıklarının tam olarak oturmasını sağlıyor. Sağlam şekilde oturma için ise yüksek sürtünmeli kauçuk yüzey bulunuyor.

Söz konusu kulaklık başlıklarının aynı zamanda şarj cihazı özelliği taşıyan ve hareket halindeyken şarj etme imkanı sunan şık kutusu sayesinde, Gürültü Engelleme özelliği açıkken 24 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklık başlıklarının hızlı şarj fonksiyonu ise sadece 10 dakika şarj ile, 90 dakikaya kadar pil ömrü elde etmeyi sağlıyor.

Quick Attention modu ile kulaklık başlıklarınızı çıkarmadan iletişim kurabilirsiniz. Anonsları dinlemek veya bir içecek sipariş vermek üzere, müziğin sesini hızlıca kısarak ortam sesinin içeri girmesini sağlamak için yapmanız gereken, parmağınızı sol kulaklık başlığının dokunmaya duyarlı panelinin üzerine koymak. Ayrıca, kulaklık başlıklarının üzerindeki tamamen kişiselleştirilebilir dokunmaya duyarlı sensörler ile basit tıklamalar sayesinde şarkı çalabilir, durdurabilir, atlatabilir veya sesli asistanınızı aktive edebilirsiniz. Buna ek olarak, yeni Takma Tespit özelliği de, kulaklık başlıklarından birini kulağınızdan çıkardığınızda müziğinizi otomatik olarak durdurup kulaklık başlığını geri taktığınızda yeniden oynatmaya başlıyor.

WF-1000XM3 modeli, yaklaşık 250 Euroluk fiyat etiketi ile Ağustos ortasından itibaren raflardaki yerini alacak.