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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.02.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

Sony'den flaş karar: PlayStation Vita üretimi durduruluyor

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Sony'den flaş karar: PlayStation Vita üretimi durduruluyor

Sony'nin göz bebeklerinden biri olan ve dünya genelinde hatırı sayılır bir satış rakamına ulaşan PS Vita, son günlerde modasını kaybedince şirket, ürünün fişini çekmekte çare buldu.

Sony'nin el oyun konsolu olan PS Vita için yolun sonu göründü. Milyonlarca oyuncuyu minik ekranıyla farklı diyarlara götüren konsol, satışa çıktığı 2011 yılından bu yana toplamda 10 ila 15 milyon sattı. Bu rakamlar Sony için çok da doyurucu olmadığından böyle bir karara imza atıldı. Ayrıca aynı alanda rekabet ettiği Nintendo 3DS'in 75 milyon satış rakamını devirdiği gerçeğini düşündüğümüzde Sony'nin bu radikal kararı neden aldığını daha iyi anlamak mümkün.

Japonya'da üretiminin durdurulması planlanan PS Vita, Sony'nin fişini çektiği tek ürünü değil elbette. Hatırlayacağınız üzere 2017 Mayıs ayında da yine aynı şirket, bu kez PS3 için benzer bir karar almış ve Japonya'da üretimini durdurma kararı almıştı.

Sonyden flaş karar: PlayStation Vita üretimi durduruluyor


Sony'nin bu andan itibaren yeni bir el oyun konsolu üzerinde çalışmaktan öte PlayStation 5'e yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. 

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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