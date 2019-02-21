Sony'den bedava Rainbow Six Siege müjdesi! Bir şartla...
Sony, 12 aylık PlayStation Plus aboneliği alanlara Rainbox Six Siege oyununu bedava dağıtacağını duyurdu. Ancak kampanyanın yeni üyeleri kapsadığını da belirtelim.
Sony, özel bir kampanya başlattı. Bu kapsamda 12 aylık yeni PlayStation Plus abonelerine Rainbow Six Siege oyunu ücretsiz olarak verilecek. Halihazırda aboneliği olanlar ise bu kampanyaya dahil olamayacak.
12 aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı PS Store üzerinde şu anda 180 TL. Rainbow Six Siege ise 60 TL'den satılıyor. Ubisoft'un Aralık 2015'te piyasaya sürdüğü Rainbox Six Siege artık biraz eskimiş bir oyun olsa da güçlü mekanikleriyle hala popülerliğini koruyor. Yani oyuncu için avantajlı bir durum söz konusu.
4 Mart 2019 tarihinde kampanya sona erecek. Sony'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Bu fırsattan yararlanabilmek için şimdiye kadar hiç etkin PlayStation Plus üyeliği (14 günlük deneme hariç) olmayan bir PSN hesabına sahip olmalısınız. Bu ürünü satın aldığınız anda diğer oyunların çevrimiçi çok oyunculu modu, aylık oyunlar ve PS Store'daki özel indirimler gibi PlayStation Plus avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu ürünün beraberinde verilen Rainbow Six Siege oyununuz satın alma işleminden sonraki 96 saat içinde etkinleşir. Bu süre boyunca oyuna erişim sağlayamazsınız.
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