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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.02.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Sony'den bedava Rainbow Six Siege müjdesi! Bir şartla...

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Sony'den bedava Rainbow Six Siege müjdesi! Bir şartla...

Sony, 12 aylık PlayStation Plus aboneliği alanlara Rainbox Six Siege oyununu bedava dağıtacağını duyurdu. Ancak kampanyanın yeni üyeleri kapsadığını da belirtelim.

Sony, özel bir kampanya başlattı. Bu kapsamda 12 aylık yeni PlayStation Plus abonelerine Rainbow Six Siege oyunu ücretsiz olarak verilecek. Halihazırda aboneliği olanlar ise bu kampanyaya dahil olamayacak. 

12 aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı PS Store üzerinde şu anda 180 TL. Rainbow Six Siege ise 60 TL'den satılıyor. Ubisoft'un Aralık 2015'te piyasaya sürdüğü Rainbox Six Siege artık biraz eskimiş bir oyun olsa da güçlü mekanikleriyle hala popülerliğini koruyor. Yani oyuncu için avantajlı bir durum söz konusu.

4 Mart 2019 tarihinde kampanya sona erecek. Sony'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Bu fırsattan yararlanabilmek için şimdiye kadar hiç etkin PlayStation Plus üyeliği (14 günlük deneme hariç) olmayan bir PSN hesabına sahip olmalısınız. Bu ürünü satın aldığınız anda diğer oyunların çevrimiçi çok oyunculu modu, aylık oyunlar ve PS Store'daki özel indirimler gibi PlayStation Plus avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu ürünün beraberinde verilen Rainbow Six Siege oyununuz satın alma işleminden sonraki 96 saat içinde etkinleşir. Bu süre boyunca oyuna erişim sağlayamazsınız.


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