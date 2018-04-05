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    Sony'den 4K HDR kalitesine sahip iki yeni TV!

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Sony, her ikisi de yeni, akıllı özellikler barındıran 4K HDR görüntü kalitesine sahip TV serilerini piyasaya süreceğini duyurdu. XF83 istisnai ölçüde gerçekçi görüntü kalitesini 4K HDR İşlemci X1 ile, XF70 ise 4K HDR kalitesini birbirinden farklı ekran boyutlarında sunuyor.

    Sony, 4K HDR görüntü kalitesine sahip iki yeni TV serisi XF83 ve XF70’i satışa sunuyor. X1 işlemcili XF83, 70 inç büyük boyutlu ekranda yüksek kaliteli görüntü arayanlara hitap ediyor. XF83 serisinde kullanılan teknolojiler, renklerin ve kontrastın daha gerçek görünmesini sağlamak, görüntüyü temizlemek ve ekran üzerindeki paraziti azaltarak görüntüleri daha fazla detay sunacak şekilde netleştirmek, düzeltmek ve çözünürlüğünü artırmak için birlikte çalışıyor.

    Gelişmiş ses kontrolü ve Android TV ile XF83 4K HDR TV, filmlere, TV programlarına ve binlerce uygulamaya anında erişim sağlıyor ve oyun cihazı olarak da kullanılabiliyor. TV severler programları ya da filmleri Google Play Movies & TV, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube ve diğer uygulamalar üzerinden izleyebiliyorlar. XF83 4K HDR TV, tüm kabloların güvenli ve gizli tutulmasını sağlayan dar bir alüminyum çerçeve ile çevrili.

    XF70, 4K HDR deneyimini farklı oturma odası kurulumlarına uymak üzere dört ekran boyutu içinde (49, 55, 65) sunuyor. 4K X-Reality PRO teknolojisi sayesinde, genel görüntü kalitesini iyileştirmek üzere, her görüntünün detayını ve netliğini yükseltiyor. Dahili bir internet tarayıcısı bulunan XF70, Netflix ve YouTube uygulamalarının yanı sıra PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro konsollarındaki en iyi oyunlara da anında tek tıkla1 erişim sağlıyor. XF83’e benzer şekilde, XF70 serisi de kabloları set üstü kutuları veya Blu-ray oynatıcılardan çıkan kabloları gözden uzakta tutmak için tasarlandı.

    Etiketler: dony , televizyon
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