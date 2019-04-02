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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.04.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Sony'de sular durulmuyor: 2 bin çalışanın işine son veriliyor

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Sony'de sular durulmuyor: 2 bin çalışanın işine son veriliyor

Son dönemde zor günler geçiren Sony Mobile için şirketin diğer bölümleriyle birleşme kararı alınınca yaklaşık 2000 kişinin işten çıkarılacağı öğrenildi.

Akıllı telefon piyasasında eski günlerini yakalayamayan Sony, yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yapılacak düzenleme ile beraber Sony Mobile, şirketin diğer bölümleriyle birleşecek. Bu kapsamda yaklaşık 2000 kişinin işten çıkarılacağı söyleniyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre mobil bölümde küçülme kararı alan şirketin çalışanlarından yaklaşık yarısı kadarını işten çıkaracağı öğrenildi. Sony Mobile bölümünde aktif olarak 4000 kişinin çalıştığını da belirtelim. 

Sony'nin çalışanların mağdur olmaması adına çıkarılan işçilerin başka bölümlere göndereceği ve Avrupa ve Japonya'da çalışanlara gönüllü emeklilik teklif edeceği söyleniyor. Mobil bölümünde günden güne düşüş yaşayan şirket böylelikle zararlarını azaltacak.

İşten çıkarma sürecinin 2020 yılında tamamlanması beklenirken bu adım sonucunda yeni projelerle beraber yeni kaynaklar oluşturulacak. 

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