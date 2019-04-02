Sony'de sular durulmuyor: 2 bin çalışanın işine son veriliyor
Son dönemde zor günler geçiren Sony Mobile için şirketin diğer bölümleriyle birleşme kararı alınınca yaklaşık 2000 kişinin işten çıkarılacağı öğrenildi.
Akıllı telefon piyasasında eski günlerini yakalayamayan Sony, yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yapılacak düzenleme ile beraber Sony Mobile, şirketin diğer bölümleriyle birleşecek. Bu kapsamda yaklaşık 2000 kişinin işten çıkarılacağı söyleniyor.
Ortaya çıkan bilgilere göre mobil bölümde küçülme kararı alan şirketin çalışanlarından yaklaşık yarısı kadarını işten çıkaracağı öğrenildi. Sony Mobile bölümünde aktif olarak 4000 kişinin çalıştığını da belirtelim.
Sony'nin çalışanların mağdur olmaması adına çıkarılan işçilerin başka bölümlere göndereceği ve Avrupa ve Japonya'da çalışanlara gönüllü emeklilik teklif edeceği söyleniyor. Mobil bölümünde günden güne düşüş yaşayan şirket böylelikle zararlarını azaltacak.
İşten çıkarma sürecinin 2020 yılında tamamlanması beklenirken bu adım sonucunda yeni projelerle beraber yeni kaynaklar oluşturulacak.
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