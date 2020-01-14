Sony, yeni televizyonlarını gün yüzüne çıkardı

Sony’nin X1 Ultimate Görüntü İşlemcisinin yardımıyla, gerçekçi bir izleme deneyimi için, net ve hassas görüntü kalitesi elde ediliyor. Premium ses kalitesi de izleme deneyiminin kilit bir parçası olduğundan, yeni modellerde, izleyicilere sesin doğrudan ekrandan geldiği hissini veren Sound-from-Picture Reality özelliğine yer veriliyor.

Yeni modeller, Netflix içeriklerini stüdyo kalitesinde sunan Netflix Calibrated Mode ve (seçili modellerde) yeni bir düzeyde görüntü, ses ve ölçek sağlayarak, IMAX Enhanced ile içerikleri uygun bir şekilde ekrana yansıtıyor.



Sony’nin yeni televizyonları, aynı zamanda görüntü ve ses kalitesini her ortamda optimize eden Ortam Optimizasyonunu da hayata geçirecek. Ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlayan özellik, daha iyi bir görüntü için parlaklığı aydınlık odalarda artırıp karanlık odalarda düşürüyor. Hatta, ses kalitesinden taviz vermemek için odada bulunan perde ve mobilya gibi, sesi emebilen veya yansıtabilen objeleri tespit edip, akustikte ince ayarlar yapıyor.

Ortam Optimizasyonuna ek olarak, yeni Sony TV’lerde yeni Immersive Edge tasarım konsepti de yer alacak. Daha da sarmalayıcı bir izleme deneyimi yaratmak için, artık ekranın kenarına göze çarpmayan bir stant yerleştiriliyor.

Seçili yeni modeller, gelecek olan yeni nesil oyun konsolları için 8K çözünürlüğü 4K 120fps yüksek kare hızını ve HDMI girdileri için hızlı tepki süresini destekleyerek üst düzey bir oyun deneyimi için yülksek performans sunacak.