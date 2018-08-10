Sony yeni PlayStation 4 Pro'sunu dünyaya duyurdu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSony yeni PlayStation 4 Pro'sunu dünyaya duyurdu!
GeriTeknoloji Sony yeni PlayStation 4 Pro'sunu dünyaya duyurdu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
10.08.2018 - 07:12, Son Güncelleme:

Sony yeni PlayStation 4 Pro'sunu dünyaya duyurdu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sony yeni PlayStation 4 Pro'sunu dünyaya duyurdu!

Sony, özel olarak tasarlanmış PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm (2 TB) konsolunu duyurdu. Dünya çapında 525.3 milyon PlayStation cihazı satılmasını kutlamak için sadece 50 bin adet üretilen konsol, PlaySation 4 Pro için ilk defa yarı saydam lacivert rengiyle geliyor.

3 Aralık 1994 tarihinde Japonya’da çıkan ilk PlayStation’dan (SCPH-1000) konsolundan beri PlayStation platformu her zaman yeni teknolojilere evrilerek pazardaki yerini korumayı başardı. PlayStation 2, PSP, PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation 4 ile eğlence dünyasına her zaman yenilik ve çeşitlilik kattı. PlayStation 4 ise 22 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 81,2 milyon satış adetine ulaşmıştı.

Sony yeni PlayStation 4 Prosunu dünyaya duyurdu
“PlayStation’ın zengin tarihine katkıda bulunan ve desteklerini sürdüren tüm hayranlarımıza ve iş ortaklarımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Eğer tutkulu takipçilerimiz olmasaydı 500 milyon gibi inanılmaz bir satış başarısını yakalayamazdık.” diyen SIE Başkan ve CEO’su John Kodera, sözlerine “PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm konsolu, sadık hayranlarımıza minnetimizi yansıtacak şekilde tasarladık.” şeklinde devam etti. 

Sony yeni PlayStation 4 Prosunu dünyaya duyurdu

Sınırlı sayıda üretilen ve bakır üretim numarasına sahip PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm (2 TB) konsollar Eylül ayında Türkiye’de satışa çıkacak. Ayrıca yarı saydam lacivert renkteki DualShock 4 500 Milyon Özel Sürüm Eylül ayında, Gold Kablosuz Kulaklık 500 Milyon Özel Sürüm de Ekim ayında piyasaya çıkacak. 

Özel olarak üretilen bu konsol yarı saydam lacivert renge sahip. Yarı saydam yapısı sayesinde, çalıştırıldığı zaman mavi ışık konsolun ön tarafını muhteşem bir şekilde aydınlatıyor, böylece PlayStation 4 Pro’nun muhteşem mimarisi dışardan görülebiliyor.

Sony yeni PlayStation 4 Prosunu dünyaya duyurdu

En tepede yer alan PS logosu ve ön tarafta yer alan PS4 logosu ise yine özel olarak seçilmiş mat bakır rengine sahip. Mat bakır ve yarı saydam lacivert renkler birleştiği zaman ortaya şık bir görüntü çıkıyor. Konsolun ön tarafında yine mat bakır renkte 1’den 50 bin’e kadar olan konsolun üretim numarası da bir plaka üzerinde yer alıyor. Bu numara şanslı oyuncunun, sınırlı sayıdaki konsolun hangi numarasına sahip olduğunu gösteriyor.

Konsolla birlikte DualShock 4, PlayStation Camera, dikey stant ve mono kulaklık da yarı saydam lacivert renge sahip olarak geliyor. DualShock 4’ün “△○×□” logoları da yine özel renge sahip. PlayStation 4 Pro’da olduğu gibi DualShock 4’te de ışık barıyla birlikte cihazın içi aydınlanıp mimarinin görünmesi sağlanıyor.

Aynı lacivert renge sahip Gold Kablosuz Kulaklık 500 Milyon Özel Sürüm de bakır PS logosu ve kulaklık kısmındaki yarı saydam tasarımıyla özel üretim ailesini tamamlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Deadpool, MARVEL Future Fight oyununa katıldı

Fortnite Android Beta’sına katılacak tüm cihazlar belli oldu

70 yaşında, 11 telefonla günde 20 saat Pokemon Go oynuyor

Nalburdan aldı, 30 dakika içinde dönüştüğü şeye inanamayacaksınız!