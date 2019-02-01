Sony Xperia XZ4'ün en dikkat çeken özelliği 52 megapiksel kamerası!
Sony'nin yeni amiral telefonu olması beklenen Xperia XZ4, şirketin en üst düzey telefonu olacak. İlk dikkat çeken özelliği ise cihazın arka yüzünde yer alan 52 MP kamerası olacak gibi görünüyor.
Sony, 25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'ni boş geçmeyecek; amiral telefonunu ilk kez dünyayla buluşturacak. Cihazın arka yüzünde yer alması beklenen üç kamerası Xperia XZ4'ün en dikkat çeken özelliği olacak; zira 52 MP kamera sensörü telefon pazarını fazlasıyla hareketlendireceğe benziyor.
Üç kameranın da ayrıntılı özelliklerini gösteren internete sızan son görselde en üstteki kameranın f2.6 diyafram aralığındaki 16 MP kamera olacağını, ortadaki kameranın ise 52 MP çözünürlüğünde geldiğini gözer önüne seriyor. Telefon aynı zamanda f/2.6 diyaframlı 16 megapiksel telefoto lens ve otomatik odaklama yeteneklerini ileri seviyeye taşıyacak ToF sensörüne de sahip olacak.
Cihazla ilgili diğer teknik özellikler ise henüz belli değil ve Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte her şeyiyle Sony'nin bu yeni amiral telefonunu tanıyacağız.
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