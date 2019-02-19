Sony Xperia XZ4 sonunda geliyor! İşte tüm özellikleri
Mobil Dünya Kongresi'nde pek çok yeni ürünle karşılaşacağız; bunlardan biri de uzun süredir sessizliğini koruyan Sony cephesinden gelecek ve şirket, Sony Xperia XZ4 ile telefon pazarında 'ben de varım' diyecek. Peki Sony Xperia XZ4 hangi özelliklerle geliyor? Nasıl görünüyor?
Sony, Xperia XZ4 ile telefon pazarını hareketlendirecek. Henüz cihazla ilgili resmi bilgi paylaşılmasa da, şirkete yakın kaynaklar yeni Sony telefon modeliyle ilgili hem tasarım görüntülerini ortaya koydular hem de muhtemel özelliklerini masaya yatırdılar.
Sony Xperia XZ4, 21:9 en boy oranıyla gelirken, 6.5 inç'lik dev bir ekrana sahip olacak. Yan çerçeveleri oldukça ince olan ve pek görünmeyen cihazın alt ve üst çerçeveleri ise fazlaca göze batıyor.
Snapdragon 855 işlemciden güç alması beklenen Xperia XZ4, 6 GB RAM ile çalışıyor. Ayrıca Sony, yeni telefonu Sony Xperia XZ4'le ilgili Twitter üzerinden bir video yayınladı. 15 saniyelik videoda 25 Şubat 2019 tarihi paylaşıldı. Yani Sony Xperia XZ4 ile bu tarihte karşılaşacağız.
Bakalım Sony, bu yeni telefonuyla istediğini alabilecek mi?
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