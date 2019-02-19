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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.02.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Sony Xperia XZ4 sonunda geliyor! İşte tüm özellikleri

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Sony Xperia XZ4 sonunda geliyor! İşte tüm özellikleri

Mobil Dünya Kongresi'nde pek çok yeni ürünle karşılaşacağız; bunlardan biri de uzun süredir sessizliğini koruyan Sony cephesinden gelecek ve şirket, Sony Xperia XZ4 ile telefon pazarında 'ben de varım' diyecek. Peki Sony Xperia XZ4 hangi özelliklerle geliyor? Nasıl görünüyor?

Sony, Xperia XZ4 ile telefon pazarını hareketlendirecek. Henüz cihazla ilgili resmi bilgi paylaşılmasa da, şirkete yakın kaynaklar yeni Sony telefon modeliyle ilgili hem tasarım görüntülerini ortaya koydular hem de muhtemel özelliklerini masaya yatırdılar.

Sony Xperia XZ4, 21:9 en boy oranıyla gelirken, 6.5 inç'lik dev bir ekrana sahip olacak. Yan çerçeveleri oldukça ince olan ve pek görünmeyen cihazın alt ve üst çerçeveleri ise fazlaca göze batıyor.

Snapdragon 855 işlemciden güç alması beklenen Xperia XZ4, 6 GB RAM ile çalışıyor. Ayrıca Sony, yeni telefonu Sony Xperia XZ4'le ilgili Twitter üzerinden bir video yayınladı. 15 saniyelik videoda 25 Şubat 2019 tarihi paylaşıldı. Yani Sony Xperia XZ4 ile bu tarihte karşılaşacağız. 

Bakalım Sony, bu yeni telefonuyla istediğini alabilecek mi?

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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