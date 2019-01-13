Sony Xperia XZ4 hangi özelliklerle geliyor? Tasarımı nasıl olacak?
Bir süredir sessizliğini koruyan teknoloji üreticisi Sony, yeni telefonu Xperia XZ4 ile sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Peki yeni Sony telefon nasıl görünüyor, özellikleri nasıl olacak?
Sony, Xperia XZ4 ile telefon pazarını hareketlendirecek. Henüz cihazla ilgili resmi bilgi paylaşılmasa da, şirkete yakın kaynaklar yeni Sony telefon modeliyle ilgili hem tasarım görüntülerini ortaya koydular hem de muhtemel özelliklerini masaya yatırdılar. Sony Xperia XZ4, 21:9 en boy oranıyla gelirken, 6.5 inç'lik dev bir ekrana sahip olacak. Yan çerçeveleri oldukça ince olan ve pek görünmeyen cihazın alt ve üst çerçeveleri ise fazlaca göze batıyor.
Snapdragon 855 işlemciden güç alması beklenen Xperia XZ4, 6 GB RAM ile alışıyor.
Sony'nin yeni telefonuyla ilgili sızan bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Mobil Dünya Kongresi'nde şirket bir sürpriz yaparak Xperia XZ4'ün resmi duyurusunu yapabilir.
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