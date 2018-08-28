Sony Xperia XZ3 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri
30 Ağustos'ta IFA 2018'de tanıtılacak olan Sony Xperia XZ3'ten yeni bir görüntü internette dolaşmaya başladı.
MySmartPrice'ın bulduğu görüntü yeni bir şey söylemese de, telefonun nasıl görüneceğini onaylar nitelikte. 18:9 oranlı ekranın çentik kullanmadığını görüyoruz. Üstteki ve alttaki ekran çerçevesi ince olsa da hissedilir büyüklükte. Ön yüzün en altında ise Sony logosu görünüyor.
Telefonun arkasında tek kamerayla yetinildiğini görüyoruz. Yine de Sony'nin lensleri üst düzey olduğundan Xperia XZ3'ten iyi bir fotoğraf kalitesi bekleyebiliriz. Telefonun arkasında görünen NFC logosu da gözden kaçmıyor.
Sızan bu görüntünün gerçek olduğunu doğrulamanın bir yolu yok. Site, bu kareyi nereden bulduğunu söylemiyor ancak gerçekçi göründüğünü ve Sony'nin her zamanki basın görsellerine benzediğini reddedemiyoruz. Sızıntı, daha önce gördüklerimizle de uyum içinde. Sony'nin nasıl bir telefon hazırladığını birkaç gün sonra göreceğiz.
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