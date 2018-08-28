Sony Xperia XZ3 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
chip.com.tr
28.08.2018 - 07:47, Son Güncelleme:

Sony Xperia XZ3 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

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Sony Xperia XZ3 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

30 Ağustos'ta IFA 2018'de tanıtılacak olan Sony Xperia XZ3'ten yeni bir görüntü internette dolaşmaya başladı.

MySmartPrice'ın bulduğu görüntü yeni bir şey söylemese de, telefonun nasıl görüneceğini onaylar nitelikte. 18:9 oranlı ekranın çentik kullanmadığını görüyoruz. Üstteki ve alttaki ekran çerçevesi ince olsa da hissedilir büyüklükte. Ön yüzün en altında ise Sony logosu görünüyor.

Telefonun arkasında tek kamerayla yetinildiğini görüyoruz. Yine de Sony'nin lensleri üst düzey olduğundan Xperia XZ3'ten iyi bir fotoğraf kalitesi bekleyebiliriz. Telefonun arkasında görünen NFC logosu da gözden kaçmıyor.

Sony Xperia XZ3 nasıl olacak İşte muhtemel özellikleri

Sızan bu görüntünün gerçek olduğunu doğrulamanın bir yolu yok. Site, bu kareyi nereden bulduğunu söylemiyor ancak gerçekçi göründüğünü ve Sony'nin her zamanki basın görsellerine benzediğini reddedemiyoruz. Sızıntı, daha önce gördüklerimizle de uyum içinde. Sony'nin nasıl bir telefon hazırladığını birkaç gün sonra göreceğiz.

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