Sony Xperia XZ2 Premium tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Sony, iPhone X ve Galaxy S9'a rakip olacak daha iyi bir telefonu sessizce tanıttı!
Şubat ayında MWC'de tanıştığımız iki yeni Xperia XZ2, daha önceki Sony'lere hiç benzemiyordu. Şimdi ise yeni bir telefon, Xperia XZ2 Premium, Sony tarafından sessiz sedasız tanıtıldı.
Xperia XZ2 Premium, "normal" XZ2 modeline benzese de birkaç kilit alanda geliştirme yapıyor. Ekran 5,8 inç boyutuna büyürken çözünürlük, Full HD'den 4K'ya yükseltilmiş. XZ2'nin 4GB'lık RAM'ine karşın Premium modelde 6GB RAM bulunuyor. Premium modeldeki pil de neredeyse 400mAh daha büyük ve 3.540mAh kapasitesinde.
XZ2 Premium'un arkasındaki kameralar, telefonun en önemli özellikleri arasında. Cihazın arka yüzünde 19 megapiksellik renkli bir sensör ve 12 megapiksellik monokrom sensör var. Motion Eye kamera bunlara ek olarak çok düşük ışıklandırma koşullarında, ISO 51200 hassasiyeti sayesinde fotoğraf çekebiliyor (videolarda 12800).
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