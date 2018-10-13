Sony Xperia XZ2 için en yeni Android Pie güncellemesi yayında!
Japon teknoloji devi Sony, Xperia XZ2 için Google mobil işletim sistemi Android'in son sürümü olan Android Pie güncellemesini yayınladı.
Sony, Xperia XZ2 için Android Pie güncellemesini başlattığını duyurdu. Android Pie ön yüklü gelen Xperia XZ3 haricinde Android Pie güncellemesi alacak ilk modelin Xperia XZ2 Premium olması beklense de Sony, bir sürpriz yaptı ve Android Pie güncellemesi alan ilk modeli Xperia XZ2 oldu.
Güncelleme 1 GB büyüklüğünde ve en son Ekim ayı güvenlik yaması ile birlikte geliyor. Ne yazık ki sürüm notlarında güncellemenin ne gibi yenilikler içerdiğinden bahsedilmemiş. Ancak kullanıcılar Android Pie'ın tüm yeni özelliklerine sahip olmayı bekleyebilirler.
peria XZ2 yayınlanan Android Pie güncellemesi kademeli olarak dağıtılıyor. Bu yüzden cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. En son güncelleme, sistem yazılımı sürümünü 52.0.A.3.27'ye yükseltiyor. Güncelleme bildirimini henüz almadıysanız, Ayarlar menüsü altındaki Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
Android Pie güncellemesi cihazınıza geldiyse yüklemeden önce pilinizin en az %50 dolu olduğundan emin olmannızı ve ayrıca işleme başlamadan önce verilerinizi yedeklemenizi öneririz.
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