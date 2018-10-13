Sony Xperia XZ2 için en yeni Android Pie güncellemesi yayında!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerTeknoloji HaberleriSony Xperia XZ2 için en yeni Android Pie güncellemesi yayında!
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Teknoloji
13.10.2018 - 07:46, Son Güncelleme:

Sony Xperia XZ2 için en yeni Android Pie güncellemesi yayında!

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Sony Xperia XZ2 için en yeni Android Pie güncellemesi yayında!

Japon teknoloji devi Sony, Xperia XZ2 için Google mobil işletim sistemi Android'in son sürümü olan Android Pie güncellemesini yayınladı.

Sony, Xperia XZ2 için Android Pie güncellemesini başlattığını duyurdu. Android Pie ön yüklü gelen Xperia XZ3 haricinde Android Pie güncellemesi alacak ilk modelin Xperia XZ2 Premium olması beklense de Sony, bir sürpriz yaptı ve Android Pie güncellemesi alan ilk modeli Xperia XZ2 oldu.

Güncelleme 1 GB büyüklüğünde ve en son Ekim ayı güvenlik yaması ile birlikte geliyor. Ne yazık ki sürüm notlarında güncellemenin ne gibi yenilikler içerdiğinden bahsedilmemiş. Ancak kullanıcılar Android Pie'ın tüm yeni özelliklerine sahip olmayı bekleyebilirler.

peria XZ2 yayınlanan Android Pie güncellemesi kademeli olarak dağıtılıyor. Bu yüzden cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. En son güncelleme, sistem yazılımı sürümünü 52.0.A.3.27'ye yükseltiyor. Güncelleme bildirimini henüz almadıysanız, Ayarlar menüsü altındaki Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Android Pie güncellemesi cihazınıza geldiyse yüklemeden önce pilinizin en az %50 dolu olduğundan emin olmannızı ve ayrıca işleme başlamadan önce verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

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