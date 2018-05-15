Sony Xperia XZ2 darbelere ne kadar dayanıklı?
Akıllı telefonlara uyguladığı dayanıklılık testleri ile tanınan JerryRigEverything isimli YouTube kanalı şimdi ise Sony Xperia XZ2'yi dayanıklılık testine soktu. Peki sonuç ne oldu?
İlk olarak cihaza çizilme testleri yapıldı. Bu testten Sony Xperia XZ2, Gorilla Glass teknolojisine sahip ekranı sayesinde beşinci seviyeye kadar dayanıklılık gösterdi. Ancak altıncı ve yedinci seviyede başarısız oldu. Alüminyumdan ses, güç butonu ve çerçeveye sahip olan cihaz maket bıçağı ile kolayca soyulabiliyor.
Telefonun parmak izi okuyucusu ise maket bıçağından zarar görmesine rağmen çalışmaya devam ediyor. Ön ve arka kamerası ise maket bıçağı ile bir zarar görmüyor. Sony Xperia XZ2 ateş ve bükülme testinde ise başarılı bir sonuç alıyor.
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