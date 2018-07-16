Sony Xperia XA2 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
16.07.2018 - 07:11, Son Güncelleme:

Sony Xperia XA2 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri

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Sony Xperia XA2 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri

Sony'nin Xperia XA2 serisi yeni bir telefona daha kavuştu. Yeni tanıtılan Xperia XA2 Plus, 3 telefondan oluşan serinin 18:9 ekranlı ilk telefonu.

Ekran oranıyla modern amiral gemilerine yaklaşan Xperia XA2 Plus, aynı zamanda Sony'nin High-Resolution ses ve upscaling özelliklerini sunan serinin ilk telefonu olma özelliğini taşıyor. Cihazın ekran çerçevesi de diğer XA2 modelerine göre daha ince gibi görünüyor. 6,0 inç Full HD+ ekranla gelen telefon, alüminyum çerçeve, arka yüzde bir parmak izi tarayıcısı, 23 MP'lik bir arka kamera ve 3.580mAh pil sunuyor.

Xperia XA2 Plus'ın XA2 Ultra'nın gerisinde kaldığı yerlerden biri, ön kamera olabilir çünkü Ultra'da çift ön kamera bulunurken Xperia XA2 Plus'ta sadece 8MP'lik tek bir ön kamera yer alıyor. Hangi telefonun daha üstün olduğunu söylemek ise zor.

Sony Xperia XA2 Plus tanıtıldı İşte özellikleri


Bununla birlikte Snapdragon 630 işlemciyle gelen Xperia XA2 Plus'ın orta seviye bir telefon olduğunu şüphe duymadan söyleyebiliriz. Android Oreo ile Ağustos'ta satışa sunulacak olan telefon, gri, altın ve yeşil renkleriyle gelecek. Telefonun fiyatı ve satılacağı ülkeler ise henüz açıklanmadı.

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