Sony Xperia XA2 Plus tanıtıldı! İşte özellikleri
Sony'nin Xperia XA2 serisi yeni bir telefona daha kavuştu. Yeni tanıtılan Xperia XA2 Plus, 3 telefondan oluşan serinin 18:9 ekranlı ilk telefonu.
Ekran oranıyla modern amiral gemilerine yaklaşan Xperia XA2 Plus, aynı zamanda Sony'nin High-Resolution ses ve upscaling özelliklerini sunan serinin ilk telefonu olma özelliğini taşıyor. Cihazın ekran çerçevesi de diğer XA2 modelerine göre daha ince gibi görünüyor. 6,0 inç Full HD+ ekranla gelen telefon, alüminyum çerçeve, arka yüzde bir parmak izi tarayıcısı, 23 MP'lik bir arka kamera ve 3.580mAh pil sunuyor.
Xperia XA2 Plus'ın XA2 Ultra'nın gerisinde kaldığı yerlerden biri, ön kamera olabilir çünkü Ultra'da çift ön kamera bulunurken Xperia XA2 Plus'ta sadece 8MP'lik tek bir ön kamera yer alıyor. Hangi telefonun daha üstün olduğunu söylemek ise zor.
Bununla birlikte Snapdragon 630 işlemciyle gelen Xperia XA2 Plus'ın orta seviye bir telefon olduğunu şüphe duymadan söyleyebiliriz. Android Oreo ile Ağustos'ta satışa sunulacak olan telefon, gri, altın ve yeşil renkleriyle gelecek. Telefonun fiyatı ve satılacağı ülkeler ise henüz açıklanmadı.
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