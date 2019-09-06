Sony Xperia 5 tanıtıldı! işte tüm özellikleri
Türkiye'de telefon pazarından çekilen Sony, yurt dışında da rakipleri arasından sıyrılıp hayatta kalmaya çalışıyor. Şirket, Berlin'de devam eden teknoloji fuarı IFA 2019'da yeni kozunu sahneye çıkardı. İşte karşınızda Sony Xperia 5...
Sony Xperia 5 resmen tanıtıldı. Full HD+ OLED 21:9 ekranlar gelen Xperia 5, HDR ve Dolby Atmos desteği sunuyor. 158 x 68 x 8.2mm ölçüleriyle telefon, Xperia 1'den daha kısa ve dar, ancak elbette Xperia XZ2 Compact'ın tutuş kolaylığına yaklaşmıyor. Xperia 5'in arkasında 12MP geniş açılı, 12MP telefoto ve 12MP ultra geniş açılı toplam üç kamera bulunuyor. Dualshock 4 girişi, PlayStation denetimini Xperia 5 ile kullanmanıza izin veriyor.
Snapdragon 855 işlemciyle gelen cihaz, 6GB RAM ile her görevin üstesinden gelecek güce sahip. 128GB dahili depolamaya sahip cihaz, 512GB'a kadar microSD kartları destekliyor.
IP68 su ve toz geçirmezliği sunan Xperia 5, 3.140mAh pil kapasitesine sahip.
Sony Xperia 5, Avrupa'da ekim ayında satışa sunulacak ve fiyatı 799 Euro'dan (veya 879 dolardan) başlayacak.
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