Sony Xperia 4 ortaya çıktı! İşte özellikleri
Uzun süredir sessizliğini koruyan ve son olarak Mobil Dünya Kongresi'nde Sony Xperia 1 ve Xperia 10 ikilisini dünyaya duyuran şirket, bu kez Sony Xperia 4 model yepyeni bir telefonla geliyor.
Telefon pazarında tutunmayı başaramayan ve bir süredir sessizliğini koruyan Sony, yeni telefonlarıyla yeniden sahalara dönmek istiyor. Son olarak Sony Xperia 1 ve Xperia 10 serisi telefonlarıyla Mobil Dünya Kongresi'nde boy gösteren şirket, şimdi de Sony Xperia 4 isminde ve uzun zamandır beklenen yeni amiral telefonuyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
5.7 inç'lik bir ekranla gelmesi beklenen Sony Xperia 4'ün işlemci bazında da Qualcomm'un Snapdragon 710 kullanacağı düşünülürken, diğer yandan bu işlemcinin Xperia 10 Plus'ta yer alan Snapdragon 636'dan daha hızlı olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Aslında Sony Xperia 4, Xperia 1'in Lite sürümü olarak da düşünülebilir; zira Xperia 1'in aksine Sony Xperia 4'te 4 GB RAM bulunması ve arka yüzünde üç kameranın aksine iki kamerayla yetinilmesi mümkün.
Şirketin bu yeni telefonunu ne zaman gün yüzüne çıkaracağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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