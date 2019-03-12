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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.03.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Sony Xperia 4 ortaya çıktı! İşte özellikleri

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Sony Xperia 4 ortaya çıktı! İşte özellikleri

Uzun süredir sessizliğini koruyan ve son olarak Mobil Dünya Kongresi'nde Sony Xperia 1 ve Xperia 10 ikilisini dünyaya duyuran şirket, bu kez Sony Xperia 4 model yepyeni bir telefonla geliyor.

Telefon pazarında tutunmayı başaramayan ve bir süredir sessizliğini koruyan Sony, yeni telefonlarıyla yeniden sahalara dönmek istiyor. Son olarak Sony Xperia 1 ve Xperia 10 serisi telefonlarıyla Mobil Dünya Kongresi'nde boy gösteren şirket, şimdi de Sony Xperia 4 isminde ve uzun zamandır beklenen yeni amiral telefonuyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

5.7 inç'lik bir ekranla gelmesi beklenen Sony Xperia 4'ün işlemci bazında da Qualcomm'un Snapdragon 710 kullanacağı düşünülürken, diğer yandan bu işlemcinin Xperia 10 Plus'ta yer alan Snapdragon 636'dan daha hızlı olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Aslında Sony Xperia 4, Xperia 1'in Lite sürümü olarak da düşünülebilir; zira Xperia 1'in aksine Sony Xperia 4'te 4 GB RAM bulunması ve arka yüzünde üç kameranın aksine iki kamerayla yetinilmesi mümkün.

Şirketin bu yeni telefonunu ne zaman gün yüzüne çıkaracağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. 

Sony Xperia 10 & Xperia 10 Plus: Sony'den iki yeni telefon daha...Sony, Mobil Dünya Kongresi'nde üç yeni telefon duyurdu. İşte karşınızda birlikte inceleme şansı bulduğumuz Xperia 10 ve Xperia 10 Plus...Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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