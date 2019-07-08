Sony Xperia 20 nasıl olacak? İşte beklenen özellikleri
Uzun süredir sessizliğini koruyan, Türkiye'de telefon pazarından çekildiği için adını eskisi kadar duyamadığımız Sony, yeni bir telefonla geliyor. Xperia X20 adını taşıması beklenen yeni telefonun muhtemel özellikleri ortaya çıktı.
Sony, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Xperia 20 adını taşıması beklenen cihaz, Xperia 10 ailesinin ardından şirketin yeni göz bebeği olacak. Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan cihaz, iki farklı modelde geliyor. 4 GB ve 6 GB RAM'li modelleri satışa sunulması beklenen Xperia 20, depolama kapasitesi olarak da 64 GB ve 128 GB ile raflardaki yerini alacak.
Arka yüzünde iki kamera bulunduran cihazın iki kamerası da 12 MP çözünürlüğünde görüntü çekimi yapabilirken, 158 x 69 x 8.1 mm ölçülerine sahip. 6 inç'lik bir ekrana sahip olan cihaz çift tonlu bir led flaş kullanıyor.
Önceki Sony modellerinde olduğu gibi bu modelde de parmak izi sensörü yan çerçevede yer alıyor. Modelle ilgili teknik detaylar ise şu an için bilinmiyor.
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