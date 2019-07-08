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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.07.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Sony Xperia 20 nasıl olacak? İşte beklenen özellikleri

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Sony Xperia 20 nasıl olacak? İşte beklenen özellikleri

Uzun süredir sessizliğini koruyan, Türkiye'de telefon pazarından çekildiği için adını eskisi kadar duyamadığımız Sony, yeni bir telefonla geliyor. Xperia X20 adını taşıması beklenen yeni telefonun muhtemel özellikleri ortaya çıktı.

Sony, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Xperia 20 adını taşıması beklenen cihaz, Xperia 10 ailesinin ardından şirketin yeni göz bebeği olacak. Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan cihaz, iki farklı modelde geliyor. 4 GB ve 6 GB RAM'li modelleri satışa sunulması beklenen Xperia 20, depolama kapasitesi olarak da 64 GB ve 128 GB ile raflardaki yerini alacak.

Arka yüzünde iki kamera bulunduran cihazın iki kamerası da 12 MP çözünürlüğünde görüntü çekimi yapabilirken, 158 x 69 x 8.1 mm ölçülerine sahip. 6 inç'lik bir ekrana sahip olan cihaz çift tonlu bir led flaş kullanıyor.

Önceki Sony modellerinde olduğu gibi bu modelde de parmak izi sensörü yan çerçevede yer alıyor. Modelle ilgili teknik detaylar ise şu an için bilinmiyor.

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