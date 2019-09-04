Sony Xperia 2 için geri sayım: İlk görüntüleri yayınlandı
Türkiye'de düşük satış hacmi nedeniyle piyasadan çekilen; ancak yurt dışında varlığını sürdürmeye çalışan Sony, bir süredir üzerinde çalıştığı Xperia 2 için son hazırlıklarını yapıyor. Diğer yandan yeni Sony telefona ait ilk görüntüler de internete düştü.
Sony, yeni telefonu Xperia 2'yi 6-11 Eylül tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan IFA 2019 teknoloji fuarında tanıtması bekleniyor. Cihazın tanıtımından önce ise ilk görüntüleri internete sızdı. Sony Xperia 2, 21:9 ekranından ince çerçevesine Sony Xperia 1'e çok benziyor. Arka yüzde yine üç kamera var ancak bu kez merkezde değil, sol kenardalar. Sızan kılıflar, kameraların bu konumda olacağının ipucunu daha önce vermişti.
6.1 inç'lik ekranıyla gelen ve 1080x2520 piksel ekran çözünürlüğü sunan Xperia 2, Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz; 6GB RAM, 128GB depolama alanı ve Xperia 1'deki aynı kamera dizilimiyle geliyor. Yani cihazda üçlü 12MP kamera bulunuyor. Ekranın muhtemelen AMOLED olduğu ve HDR desteklediği belirtiliyor.
Tasarımına bakıldığında ise cihazın Xperia 1'den kayda değer bir farkı bulunmuyor. Xperia 2, keskin hatlara sahip ve IFA 2019'da cihazın en net görüntülerini göreceğiz, özelliklerini öğreneceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle