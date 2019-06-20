Sony Xperia 1 yeni yüzüyle geliyor, fiyatı düşüyor!
Telefon pazarında eski günlerini mumla arayan Sony, son olarak karşımıza Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia 1 ile çıkmıştı. Şirketin bu kez yeni bir Xperia 1 modeli üzerinde çalıştığı; ancak fiyatının çok daha uygun olacağı iddia edildi.
Sony, Türkiye'de telefon pazarında artık doğrudan bulunmuyor. Ancak şirketin telefonlarını merak eden hâla hatırı sayılır bir kitle var. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda duyurulan Sony Xperia 1, film izlemeye ve video çekmeye yönelik üst düzey bir telefon. Ancak bu telefonun uygun fiyatlı olan bir modeli daha sahneye çıkıyor.
Sızan telefon, arka kameraların konumu dışında Xperia 1'e oldukça benziyor. Bu nedenle telefonun yeni bir cihaz değil, Xperia 1'in farklı bir modeli olduğunu düşünenler de var. Sony Xperia 1s veya 1v söylentileri bir süre önce ortaya çıkmıştı ancak Sony'den gelen bir açıklama olmadığından dedikodulara şüpheyle bakmakta yarar var.
Sony Xperia 1'in 949 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor, dolayısıyla uygun fiyatlı olduğunu söylemek zor. Bu yüzden Sony'nin ucuz bir modeli en azından düşünmesi mantıklı görünüyor. Samsung ve Apple, sırasıyla Galaxy S10e ve iPhone XR ile aynısını yapmış ve başarılı olmuştu.
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