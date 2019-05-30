Sony Xperia 1 satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
Sony, uzun süren sessizliğini bozdu ve Mobil Dünya Kongresi'nde ilk olarak karşımıza çıkan yeni amiral telefonu Xperia 1'in satışına başladı. İşte Xperia 1'in tüm özellikleri ve merak edilen fiyatı...
Sony, Xperia 1'i satışa sundu. Şubat ayında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde ilk kez karşımıza çıkan model, şirketin bugüne kadar satışa sunduğu en iyi telefonu olma özelliği taşıyor. 6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 4K çözünürlükte bir OLED ekrana sahip. 1644x3840 piksel ekran çözünürlüğüne ulaşan Xperia 1, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor.
6 GB RAM ile çalışan telefonun depolama hafızası da iki seçenekten oluşuyor: 64 GB / 128 GB. Ancak microSD kart desteği de sunan telefonun toplam hafızası daha da artırılabiliyor. Cihazla ilgili en merak edilen nokta ise hiç şüphesiz fiyatı...
949 eurodan satışa sunulan Sony Xperia 1, fiyatıyla hayal kırıklığı yaratırken, rakip telefonlar arasında bu fiyatla nasıl tutunacağı ise merak konusu.
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