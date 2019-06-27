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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
27.06.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Sony, Temmuz ayının ücretsiz PlayStation oyunlarını açıkladı

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Sony, Temmuz ayının ücretsiz PlayStation oyunlarını açıkladı

Sony, her ay yaptığı gibi Temmuz ayı kapsamında da bazı oyunlarını bedava yaptı. PlayStation Plus abonelerinin yararlanabildiği ücretsiz oyun hakkına bu ay PES 2019 ve Horizon Chase Turbo eklendi.

Temmuz ayı sonuna kadar bedava indirilebilecek oyunlar bir kez kütüphaneye eklendiğinde oyuncular söz konusu oyun için bir daha ödeme yapmak zorunda kalmayacak ve Temmuz ayı sonrasında da bu oyunları bedava oynayabilecek.

PES 2019

PES 2019, kayda değer pek çok iyileştirme ve yeni özelliği beraberinde getiriyor. Bu özelliklerden biri hiç şüphesiz gözlemlenebilir yorulma... Bu aktif yorulma özelliği sayesinde oyuncuların performansı direkt olarak size ve maça yansıyor. Yıldız oyuncularınızı maçlarda kullanırken çok daha dikkatli olmanız ve bu özelliğe karşı tetikte olmanız gerekiyor. Ayrıca çalım, şut ve topsuz alanda gerçekleşen yetenekleri de işin içine kattığımızda 11 farklı yetenek de oyuna dahil edilmiş.

HORIZON CHASE TURBO

Out Run, Top Gear ve Rush gibi oyunlardan ilham alan geliştirici Aquaris Game Studio, modern görseller ve klasik bölünmüş ekranda çok oyunculu deneyimle 16 bit döneminin özünü tarzıyla yakalıyor. Tek oyunculu veya 3 arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyunda; arabanızla mücadele ederken güneşin batışını izleyebilir, yağmura, karlara, volkanlara ve şiddetli kum fırtınalarına ve daha fazlasına karşı sürebilirsiniz.

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