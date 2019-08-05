Sony telefon pazarında hızla eriyor
Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden biri olan Sony, eski günlerinden oldukça uzakta bir süreç yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de telefon pazarından çekilmek durumunda kalan şirketin akıllı telefon pazarındaki son durumu ise oldukça kötü durumda.
Telefon pazarı söz konusu olduğunda Sony için tehlike çanları çalıyor. Türkiye'de satışlarından memnun olmadığı için telefon pazarından çekilmek durumunda kalan şirketin dünya genelindeki telefon satışları hayli kötü durumda. Sony'nin yayınladığı son mali rapora göre şirketin telefon pazarındaki satışlarında yüzde 55 oranında düşüş kaydedildi. Bu, gerçekten de oldukça yüksek bir oran.
Nisan ve Haziran aylarında sadece 900 bin adet telefon satabilen Sony, son 9 yılının en düşük satış rakamını gördü. Bir yıl öncesinde 2 milyonun üzerinde akıllı telefon sevkiyatı yapan şirket, 2014 yılı söz konusu olduğunda toplamda 10 milyonluk satış hacmini görmüştü.
Bu kötü tabloya rağmen Sony, telefon pazarında ayakta kalabilmek için umutlarını yitirmiş değil. Şirket, Mayıs ayında piyasaya sürdüğü Xperia 1 modelinin bu olumsuz tabloyu değiştireceğini düşünürken, 2019 yılının ikinci yarısında telefon satışlarının artmasını hedefliyor.
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