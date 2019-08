Sony: PlayStation dışında PC için de oyun çıkarabiliriz

Sony, radikal bir adımın hazırlığında. Şirketten gelen son açıklama, Sony adıyla piyasaya sürülen özel oyunların PC için de satışa çıkabileceğini ortaya koyuyor. Bloomberg'e konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sony'den Shawn Layden, şu sözleri kaydetti: "PlayStation platformunu desteklememiz gerekiyor, bu konu kesinlikle tartışmaya kapalı. Ancak bununla birlikte, gelecekte benim stüdyolarım tarafından geliştirilen ve daha geniş bir oyuncu havuzuna ihtiyaç duyan bazı oyunların çıkacağını da göreceksiniz."



Bu açıklama, elbette Sony'nin en büyük rakibi Xbox ve Nintendo konsolları için oyun çıkaracağı anlamını taşıyor. Aksine şirket, daha çok oyuncuya ulaşmak adına PC üzerinden oyunlarını kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Ancak bu adım için belirlenen bir takvim paylaşılmış değil. Özellikle multiplayer oyunlarına odaklanmayı düşünen Sony; Fortnite ve PUBG'nin kısa sürede ulaştığı başarıyı göz ardı etmemişe benziyor.



Şirketin şimdilik kendi konsolu için oyun üretmeye devam etmesi beklenirken; God of War, Last of Us ve Uncharted bir süre daha sadece PS platformunda oyunculara ulaşacak.