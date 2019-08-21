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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.08.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Sony: PlayStation dışında PC için de oyun çıkarabiliriz

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Sony: PlayStation dışında PC için de oyun çıkarabiliriz

PlayStation markasıyla milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran Sony cephesinden bugün sürpriz bir açıklama geldi. Şirket, ilerleyen dönemlerde sadece kendi konsolları için değil, PC için de oyun çıkarabileceklerini açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?

Sony, radikal bir adımın hazırlığında. Şirketten gelen son açıklama, Sony adıyla piyasaya sürülen özel oyunların PC için de satışa çıkabileceğini ortaya koyuyor. Bloomberg'e konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sony'den Shawn Layden, şu sözleri kaydetti: "PlayStation platformunu desteklememiz gerekiyor, bu konu kesinlikle tartışmaya kapalı. Ancak bununla birlikte, gelecekte benim stüdyolarım tarafından geliştirilen ve daha geniş bir oyuncu havuzuna ihtiyaç duyan bazı oyunların çıkacağını da göreceksiniz."

Bu açıklama, elbette Sony'nin en büyük rakibi Xbox ve Nintendo konsolları için oyun çıkaracağı anlamını taşıyor. Aksine şirket, daha çok oyuncuya ulaşmak adına PC üzerinden oyunlarını kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Ancak bu adım için belirlenen bir takvim paylaşılmış değil. Özellikle multiplayer oyunlarına odaklanmayı düşünen Sony; Fortnite ve PUBG'nin kısa sürede ulaştığı başarıyı göz ardı etmemişe benziyor. 

Şirketin şimdilik kendi konsolu için oyun üretmeye devam etmesi beklenirken; God of War, Last of Us ve Uncharted bir süre daha sadece PS platformunda oyunculara ulaşacak.

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