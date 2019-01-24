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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.01.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Sony PlayStation 5'in özellikleri belli oldu!

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Sony PlayStation 5'in özellikleri belli oldu!

PlayStation konsoluyla piyasayı yıllardır Xbox'a meydan okuyan ve oyuncuların ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışan Sony, PlayStation 5 için düğmeye bastı. 2020'de karşımıza çıkması beklenen yeni konsolun özellikleri ise internete sızdı bile!

Şirkete yakın kaynaklardan biri olan TUM_APISAK isimli Twitter kullanıcısının sızdırdığı bilgilere göre PlayStation 5, pek çok açıdan PS4'e göre üstün özelliklerle gelecek. Bunu da ilk etapta işlemcisinde görüyoruz. PS4 Pro'da olduğu gibi 8 çekirdek işlemciden güç alması beklenen PS5'in AMD Zen 2 mimarisini kullanması bekleniyor. Peki bu ne anlama geliyor? PS4'te kullanılan Jaguar tabanlı işlemciyle kıyasladığımızda PS5'in yüzde 50 oranında daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. 

İşlemcinin hızı için pek çok şey yazılıp çizildi; ancak PS5'in işlemci bazında 3.2 GHz bandında olması bekleniyor. Grafik işlemcisi söz konusu olduğunda da PS5'in iddialı olduğu söylenebilir. 1 GHz hızında grafik işlemci kullanması beklenen konsolun oyun kolları da farklı olacak; ancak şimdilik konsept görüntülerden oluşan bu görüntülerin elbette sağlam bir dayanğı yok ve 2020 yılına kadar pek çok yeni çizimle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

Bakalım Sony PS5'e karşı Microsoft nasıl bir oyun konsoluyla cevap verecek?

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