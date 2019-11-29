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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.11.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Sony PlayStation 5 geliyor, beraberinde Samsung da olacak!

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Sony PlayStation 5 geliyor, beraberinde Samsung da olacak!

Sony'nin uzun yıllardır beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in 2020 yılında satışa sunulacağı netleşti. Cihazın özellikleri ise günden güne ortaya çıkıyor. Son olarak yeni oyun konsolunun depolama biriminin Samsung imzası taşıyacağı bilgisi internete sızdı.

Japonya merkezli Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 için bekleyişin sürerken konsol ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. PS4 Pro'da olduğu gibi 8 çekirdek işlemciden güç alması beklenen PS5'in AMD Zen 2 mimarisini kullanması bekleniyor. Peki bu ne anlama geliyor? PS4'te kullanılan Jaguar tabanlı işlemciyle kıyasladığımızda PS5'in yüzde 50 oranında daha hızlı olacağını söyleyebiliriz.

İşlemcinin hızı için pek çok şey yazılıp çizildi; ancak PS5'in işlemci bazında 3.2 GHz bandında olması bekleniyor. Grafik işlemcisi söz konusu olduğunda da PS5'in iddialı olduğu söylenebilir. 1 GHz hızında grafik işlemci kullanması beklenen konsolun oyun kolları da farklı olacak; ancak şimdilik konsept görüntülerden oluşan bu görüntülerin elbette sağlam bir dayanğı yok ve 2020 yılına kadar pek çok yeni çizimle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

DEPOLAMA BİRİMİNDE SAMSUNG İMZASI

Güney Kore teknoloji devi Samsung, Tokyo'da düzenlenen Samsung SSD Forum 2019'a ev sahipliği yaptı ve etkinlikle elbette yeni SSD çözümleri üzerine konuştu. Yeni NVMe SSD'leri üzerinde çalıştığını söyleyen Samsung, sunumda oyun konusuna da özellikle vurgu yaptı.

SSD'lerin oyuncular ve oyun performansı için ne kadar önemli olduğunu verilerle sunumda anlatan Samsung, her ne kadar direkt olarak PlayStation 5'in adını kullanmasa da, slaytlarından birinde "2020 yılı oyun konsollarında SSD çağı olacak" şeklinde vurgu yapınca, akıllara elbette bir anda PS5 geldi. Samsung bu alanda olmak isteyebilir ve muhtemelen de iki şirket bir iş birliğine gidecek.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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