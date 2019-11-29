Sony PlayStation 5 geliyor, beraberinde Samsung da olacak!
Sony'nin uzun yıllardır beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in 2020 yılında satışa sunulacağı netleşti. Cihazın özellikleri ise günden güne ortaya çıkıyor. Son olarak yeni oyun konsolunun depolama biriminin Samsung imzası taşıyacağı bilgisi internete sızdı.
Japonya merkezli Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 için bekleyişin sürerken konsol ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. PS4 Pro'da olduğu gibi 8 çekirdek işlemciden güç alması beklenen PS5'in AMD Zen 2 mimarisini kullanması bekleniyor. Peki bu ne anlama geliyor? PS4'te kullanılan Jaguar tabanlı işlemciyle kıyasladığımızda PS5'in yüzde 50 oranında daha hızlı olacağını söyleyebiliriz.
İşlemcinin hızı için pek çok şey yazılıp çizildi; ancak PS5'in işlemci bazında 3.2 GHz bandında olması bekleniyor. Grafik işlemcisi söz konusu olduğunda da PS5'in iddialı olduğu söylenebilir. 1 GHz hızında grafik işlemci kullanması beklenen konsolun oyun kolları da farklı olacak; ancak şimdilik konsept görüntülerden oluşan bu görüntülerin elbette sağlam bir dayanğı yok ve 2020 yılına kadar pek çok yeni çizimle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.
DEPOLAMA BİRİMİNDE SAMSUNG İMZASI
Güney Kore teknoloji devi Samsung, Tokyo'da düzenlenen Samsung SSD Forum 2019'a ev sahipliği yaptı ve etkinlikle elbette yeni SSD çözümleri üzerine konuştu. Yeni NVMe SSD'leri üzerinde çalıştığını söyleyen Samsung, sunumda oyun konusuna da özellikle vurgu yaptı.
SSD'lerin oyuncular ve oyun performansı için ne kadar önemli olduğunu verilerle sunumda anlatan Samsung, her ne kadar direkt olarak PlayStation 5'in adını kullanmasa da, slaytlarından birinde "2020 yılı oyun konsollarında SSD çağı olacak" şeklinde vurgu yapınca, akıllara elbette bir anda PS5 geldi. Samsung bu alanda olmak isteyebilir ve muhtemelen de iki şirket bir iş birliğine gidecek.
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