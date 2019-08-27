Sony, PlayStation 4 oyun fiyatlarını indirdi
Sony, popüler oyun konsol PlayStation 4 için geliştirilen oyunların fiyatlarında ciddi oranda indirime gitti. İndirim sonrası PlayStation Store'da yeni fiyatlar bakın nasıl oldu?
Sony, zaman zaman oyun fiyatlarında yaptığı indirimlere bir yenisini daha ekledi. Okulların açılmasına sayılı günler kala şirket, PlayStation Store bünyesinde bazı oyunların fiyatlarında önemli oranda indirime gitti. 5 Eylül'e kadar sürecek olan indirim kampanyası kapsamında GTA 5'in fiyatı 49 TL'ye kadar düşerken, The Witcher 3: Wild Hunt ise 39 TL'lik fiyat etiketiyle alıcısına ulaşıyor.
Yüzde 65'e varan indirimler neticesinde Sony'nin oyun mağazası PlayStation Store'da oyunların yeni fiyatları şöyle oldu:
Grand Theft Auto V - 49,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - 39,00 TL
Dirt Rally 2.0 - 129,00 TL
Hitman 2 - 129,00 TL
Just Cause 4 Digital Deluxe Edition - 177,87 TL
Bioshock: The Collection -- 56,00 TL
Cities: Skylines - 79,00 TL
Call of Cthulhu - 84,00 TL
Elite Dangerous - 39,00 TL
Vampyr - 114,00 TL
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