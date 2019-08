Sony, PlayStation 4 oyun fiyatlarını indirdi

Sony, zaman zaman oyun fiyatlarında yaptığı indirimlere bir yenisini daha ekledi. Okulların açılmasına sayılı günler kala şirket, PlayStation Store bünyesinde bazı oyunların fiyatlarında önemli oranda indirime gitti. 5 Eylül'e kadar sürecek olan indirim kampanyası kapsamında GTA 5'in fiyatı 49 TL'ye kadar düşerken, The Witcher 3: Wild Hunt ise 39 TL'lik fiyat etiketiyle alıcısına ulaşıyor.



Yüzde 65'e varan indirimler neticesinde Sony'nin oyun mağazası PlayStation Store'da oyunların yeni fiyatları şöyle oldu:



Grand Theft Auto V - 49,00 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - 39,00 TL

Dirt Rally 2.0 - 129,00 TL

Hitman 2 - 129,00 TL

Just Cause 4 Digital Deluxe Edition - 177,87 TL

Bioshock: The Collection -- 56,00 TL

Cities: Skylines - 79,00 TL

Call of Cthulhu - 84,00 TL

Elite Dangerous - 39,00 TL

Vampyr - 114,00 TL