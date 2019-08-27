Sony, Marvel's Spider-man ve Ratchet & Clank'in geliştiricisini satın aldı

Burbank, California ve Durham, North Carolina stüdyoları bulunan Insomniac Games, PlayStation’ın oldukça başarılı Spyro the Dragon, Ratchet & Clank ve Resistance gibi serilerin arkasındaki ödüllü oyun stüdyosu. Son olarak Insomniac Games, SIE ve Marvel Games işbirliğinde Marvel’s Spider-Man’i geliştirerek 2018’in beğenilen PS4 oyununa imza attı. Marvel’s Spider-Man, 28 Temmuz 2019 itibarıyla dünya çapında 13.2 milyon kopya satmayı başardı.

Stüdyonun imzası haline gelen mizah ve interaktif dünyalar yaratmaya ek olarak Insomniac Games, çalışanları için elverişli çalışma alanı yaratma konusundaki kültürüyle de biliniyor. Bu konuda 2005’ten beri kazandığı 20 ödül bulunuyor.

Insomniac Games ile SIE arasında ilişki 20 yıllık bir süreci kapsıyor. Bu satın alımla Insomniac Games’in açık dünya ve hikaye temalı oyunlardaki yaratıcı gücü, SIE WWS ve PlayStation ailesinin çıtasını daha da yükseltmesini sağlayacak. Insomniac Games’in satın alımla birlikte dönem sonu günlük işleri SIE WWS San Mateo stüdyosu tarafından yürütülecek. Satın alımın tamamlanması yasal onaylara ve bazı koşullara tabi. Satın alma bedeli dahil finansal şartlar, yapılan sözleşmenin yükümlülükleri gereği açıklanmayacaktır.

SIE WWS Başkanı Shawn Layden, konuyla ilgili olarak “Insomniac Games, oyun endüstrisinin en çok övülen yapım stüdyolarından biri ve benzeri olmayan bir oynanış ve tarzının en iyisi hikaye anlatım becerisine sahipler. Yıllar boyunca stüdyo ile ortak işler yapmaktan büyük keyif aldık ve artık resmi olarak Worldwide Studios ailesine katıldıkları için heyecanla hoş geldiniz diyoruz. Insomniac Games’in SIE WWS bünyesine katılmasıyla birlikte PlayStation platformuna özgü dünyanın en iyi oyun deneyimini geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Insomniac Games Kurucusu ve CEO’su Ted Price ise, “WWS ailesine katılmak, insanlar üzerinde kalıcı olarak pozitif duygular ve izlenimler bırakma konusundaki misyonumuza ulaşmamız için bize büyük fırsat yaratıyor. Kurulduğumuzdan beri PlayStation ile çok güzel bir ilişkimiz var. İşbirliğimiz, potansiyelimizin gelişmesini sağladı ki Marvel’s Spider-Man bunun en güzel örneği. Büyümemizdeki bir sonraki adımı WWS ailesiyle birlikte atacağımız için çok heyecanlıyız. Hayranlarımıza taze ve yeni deneyimleri ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz.” açıklamasını yaptı.