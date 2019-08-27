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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.08.2019 - 06:56, Son Güncelleme:

Sony, Marvel's Spider-man ve Ratchet & Clank'in geliştiricisini satın aldı

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Sony, Marvel's Spider-man ve Ratchet & Clank'in geliştiricisini satın aldı

Sony Interactive Entertainment (SIE), yaptığı açıklamayla uzun zamandır SIE ile oyun geliştiren öncü yapım stüdyosu Insomniac Games’in satın alındığını duyurdu. Insomniac Games, PlayStation 4’ün (PS4) çok satan oyunu Marvel’s Spider-Man ve oldukça popular PlayStation oyunu Ratchet & Clank serisinin yapımcısı. Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios (SIE WWS) bünyesine katılacak. Böylece Insomniac Games, SIE WWS ailesine katılan 14. stüdyo olacak.

Burbank, California ve Durham, North Carolina stüdyoları bulunan Insomniac Games, PlayStation’ın oldukça başarılı Spyro the Dragon, Ratchet & Clank ve Resistance gibi serilerin arkasındaki ödüllü oyun stüdyosu. Son olarak Insomniac Games, SIE ve Marvel Games işbirliğinde Marvel’s Spider-Man’i geliştirerek 2018’in beğenilen PS4 oyununa imza attı. Marvel’s Spider-Man, 28 Temmuz 2019 itibarıyla dünya çapında 13.2 milyon kopya satmayı başardı. 

Stüdyonun imzası haline gelen mizah ve interaktif dünyalar yaratmaya ek olarak Insomniac Games, çalışanları için elverişli çalışma alanı yaratma konusundaki kültürüyle de biliniyor. Bu konuda 2005’ten beri kazandığı 20 ödül bulunuyor.

 Insomniac Games ile SIE arasında ilişki 20 yıllık bir süreci kapsıyor. Bu satın alımla Insomniac Games’in açık dünya ve hikaye temalı oyunlardaki yaratıcı gücü, SIE WWS ve PlayStation ailesinin çıtasını daha da yükseltmesini sağlayacak.  Insomniac Games’in satın alımla birlikte dönem sonu günlük işleri SIE WWS San Mateo stüdyosu tarafından yürütülecek. Satın alımın tamamlanması yasal onaylara ve bazı koşullara tabi. Satın alma bedeli dahil finansal şartlar, yapılan sözleşmenin yükümlülükleri gereği açıklanmayacaktır. 

SIE WWS Başkanı Shawn Layden, konuyla ilgili olarak “Insomniac Games, oyun endüstrisinin en çok övülen yapım stüdyolarından biri ve benzeri olmayan bir oynanış ve tarzının en iyisi hikaye anlatım becerisine sahipler. Yıllar boyunca stüdyo ile ortak işler yapmaktan büyük keyif aldık ve artık resmi olarak Worldwide Studios ailesine katıldıkları için heyecanla hoş geldiniz diyoruz. Insomniac Games’in SIE WWS bünyesine katılmasıyla birlikte PlayStation platformuna özgü dünyanın en iyi oyun deneyimini geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi. 

Insomniac Games Kurucusu ve CEO’su Ted Price ise, “WWS ailesine katılmak, insanlar üzerinde kalıcı olarak pozitif duygular ve izlenimler bırakma konusundaki misyonumuza ulaşmamız için bize büyük fırsat yaratıyor. Kurulduğumuzdan beri PlayStation ile çok güzel bir ilişkimiz var. İşbirliğimiz, potansiyelimizin gelişmesini sağladı ki Marvel’s Spider-Man bunun en güzel örneği. Büyümemizdeki bir sonraki adımı WWS ailesiyle birlikte atacağımız için çok heyecanlıyız. Hayranlarımıza taze ve yeni deneyimleri ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

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