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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.06.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Sony kararını verdi, PlayStation fiyatları Türkiye'de düştü!

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Sony kararını verdi, PlayStation fiyatları Türkiye'de düştü!

PlayStation konsol, oyun ve aksesuarlarında büyük indirimlerin sunulacağı “Days of Play 2019” kampanyası başladı. İşte kampanya sonrası yeni fiyatlar...

Sony Interactive Entertainment, her yıl aynı dönemde yapılan “Days of Play” kampanyasını bu yaz da tekrarlıyor. Days of Play indirimleri kapsamında birçok konsol, oyun ve aksesuar, 17 Haziran tarihine kadar indirimlerle oyun severlerle buluşacak. Kampanyaya özel sınırlı sayıda üretilen, koyu gri renginde metalik gövde tasarımıyla ve PlayStation‘ın ikonlaşmış Üçgen, Yuvarlak, Çarpı, Kare sembollerinin metalik gümüş renkli işlemesiyle dikkat çeken PS4 Days of Play Özel Kasa Konsol da bu tarihten itibaren satışta olacak. 
 
Kampanya kapsamında PS4 500 GB konsol, 3 oyun ve 3 aylık PS Plus üyelik paketi 2.699 TL yerine 1.799 TL’den satışa sunulurken, PS4 1 TB konsol ve ikinci DualShock 4 kablosuz kontrol cihazı sunan paket, 3.199 TL yerine 2.249 TL’den oyuncularla buluşuyor. 

Days of Play kampanyası boyunca, popüler PS4 oyunları da indirimde olacak. Kampanya kapsamında son dönemin en popüler oyunlarından Days Gone 299 TL’den, Marvel’s Spider-Man 249 TL’den, God of War 199 TL’den ve GT Sports 139 TL’den satılacak.

PS4™ 500 GB Konsol, 3 Oyun ve 3 aylık PS Plus Üyelik Paketi

1.799 TL

PS4™ 1TB Konsol ve ikinci DualShock 4

2.249 TL

PS4™ 1TB Konsol ve FIFA 19 Paketi

2.249 TL

PS4™ 1TB Konsol ve Call of Duty: Black Ops 4 Paketi

2.249 TL

PS4™ 1TB Konsol ve Red Dead Redemption 2 Paketi

2.249 TL

PS4™ Pro Konsol

2.699 TL

PS4™ Days of Play 1 TB Özel Kasa Konsol

2.699 TL

DualShock 4 Kablosuz Kontrol Cihazı (tüm renkler)

329 TL

Days Gone

299 TL

Marvel’s Spider-Man

249 TL

God of War

199 TL

GT Sports

139 TL

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