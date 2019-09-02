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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.09.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Sony, iki popüler PlayStation 4 oyununu bedava yaptı

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Sony, iki popüler PlayStation 4 oyununu bedava yaptı

Dünyanın önde gelen oyun konsolu üreticilerinden Sony, her ay yaptığı gibi Eylül ayında da iki oyunu kullanıcılarına ücretsiz dağıtmaya başladı. İşte PS Plus abonesi olanların kütüphanelerine ücretsiz olarak indirebileceği o iki oyun...

Sony, PlayStation Plus abonelerine özel iki oyunu daha bu ay için bedava yaptı. Batman: Arkham Knight ve Darksiders 3, bu ay ücretsiz olarak indirilebilecek. 2015 yılında satışa sunulan Batman: Arkham Knight, o dönem oyunculardan büyük ilgi görmüş ve pek çok oyuncudan tam not almıştı. Darksiders III ise 2018 yılı Kasım ayında satışa çıkan çok daha yeni bir oyun.

PlayStation Plus abonesi olanlara ücretsiz

Sony, PlayStation Plus aboneliği dahilinde kullanıcılarına bazı özel servislerini kullanıma sunuyor. Bunlardan biri de her ay bir fiyat etiketiyle satışta olan oyunların bazılarının bedava indirilebilme olanağı. Sony, her ay hangi oyunların bedava olacağına karar verirken, kimi zaman önemsiz, kimi zaman da hayli başarılı ve iyi oyunları bedava dağıtabiliyor.

Sony, iki popüler PlayStation 4 oyununu bedava yaptı

Eğer PS Plus aboneliğiniz bulunuyorsa, ücretsiz oyunlarını ay sona ermeden kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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