Sony, iki popüler PlayStation 4 oyununu bedava yaptı

Sony, PlayStation Plus abonelerine özel iki oyunu daha bu ay için bedava yaptı. Batman: Arkham Knight ve Darksiders 3, bu ay ücretsiz olarak indirilebilecek. 2015 yılında satışa sunulan Batman: Arkham Knight, o dönem oyunculardan büyük ilgi görmüş ve pek çok oyuncudan tam not almıştı. Darksiders III ise 2018 yılı Kasım ayında satışa çıkan çok daha yeni bir oyun.



PlayStation Plus abonesi olanlara ücretsiz



Sony, PlayStation Plus aboneliği dahilinde kullanıcılarına bazı özel servislerini kullanıma sunuyor. Bunlardan biri de her ay bir fiyat etiketiyle satışta olan oyunların bazılarının bedava indirilebilme olanağı. Sony, her ay hangi oyunların bedava olacağına karar verirken, kimi zaman önemsiz, kimi zaman da hayli başarılı ve iyi oyunları bedava dağıtabiliyor.





Eğer PS Plus aboneliğiniz bulunuyorsa, ücretsiz oyunlarını ay sona ermeden kütüphanenize eklemeyi unutmayın.