Sony, iki PlayStation oyununu bedava yapıyor

Sony, dün gerçekleştirdiği etkinlikte uzun zamandır beklenen The Last of Us Part II'nin çıkış tarihini dünyayla paylaştı. Şubat ayında raflardaki yerini alması beklenen oyunun ilk sürümü ise PS3'ün en çok satan oyunlarından biri olma özelliğine sahip. Haliyle PS4 için de özel Remastered sürümü piyasaya sürülmüş ve oyunculardan büyük ilgi görmüştü. Dünkü duyurunun ardından ise Sony, her ay olduğu gibi Ekim ayının ücretsiz oyunlarını da paylaştı. Bu oyunlardan biri de The Last of Us oldu. Ücetsiz olan diğer oyu ise MLB The Show 19...



Şirket, Eylül ayında da Batman Arkham Knight ve Darksiders III oyunlarını ücretsiz hale getirmişti.





Bu oyunları bedava indirebilmek için Sony'nin PS Plus aboneliğini edinmeniz gerekiyor. Bu aboneliği olmayanlar için oyunlar ücretsiz indirilemiyor ve belirlenen fiyat üzerinden kütüphaneden indirilebiliyor.