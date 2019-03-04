Sony fişini çekti: PS Vita için yolun sonu
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Sony, bir zamanların popüler el konsolu PS Vita'nın fişini resmen çekti.
Sony'nin son zamanlarda satışlarından verim alamadığı el oyun konsolu PS Vita için yolun sonu göründü. PSP'nin aksine satış hacmi beklentilerin oldukça altında kalan PS Vita'nın üretimi tamamen durduruldu. 2015 yılında kutulu oyun satışı da sona eren cihaz, özellikle tabletlerin ortaya çıkması ve telefonlarda oyunların giderek popülerleşmesiyle gözden düştü ve bu doğrudan satışlara yansıdı.
PS Vita'nın daha çok çevresel faktörlerde tutunamamasının ardından Sony'nin uzun süredir uygulamaya koymayı planladığı radikal adım ise bugün gerçekleşti. PS Vita'nın üretimi durdurulurken, el oyun konsolları dönemi de kapanmış oldu.
Oyunlar için artık yetersiz gelen donanım desteği kullanıcıları çok daha kolay bir alternatif sunan telefonlara ve tabletlere yönlendirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle