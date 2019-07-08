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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
08.07.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Sony de katlanabilen telefon yapıyor

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Sony de katlanabilen telefon yapıyor

Samsung'un Galaxy Fold ve Huawei'nin Mate X model telefonlarıyla birlikte ilk kez ekranı katlanabilen telefonlar dünyanın karşısına çıktı. Henüz bu cihazlar satışa sunulmamış olsa da telefon pazarı yavaş yavaş bu özel yapıdaki ekranlara geçiş yapmaya başladı. Bu akımın son temsilcisi ise Sony olacak gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, ekranı katlanabilen özel bir telefon geliştiriyor. Qualcomm'un Snapdragon SM7250 işlemcisini kullanması beklenen telefon, aynı zamanda 3220 mAh pil ile geliyor. Bu pilin bir diğer özelliği de ekranından dolayı katlanabilir bir yapıda olması.

LG'nin ürettiği ekranı kullanması beklenen telefonda 10x zum özellikli kamera da bulunuyor. 5G bağlantı teknolojisini desteklemesi beklenen cihazın Aralık ayında resmi duyurusunun yapılması beklenirken, satışına da 2020 yılı içinde başlanması bekleniyor. 

Henüz prototip aşamasında olan Sony'nin ekranı katlanabilen telefonunun vaktinde çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz. Özellikle de Samsung ve Huawei'nin planlarını ertelemek zorunda kalmasıyla telefonların çıkışının sürekli ertelenmesi, bu cihazların henüz son kullanıcı için hazır hale gelmediğini ortaya koyuyor. 

Sony Xperia 10 & Xperia 10 Plus: Sony'den iki yeni telefon daha...Sony, Mobil Dünya Kongresi'nde üç yeni telefon duyurdu. İşte karşınızda birlikte inceleme şansı bulduğumuz Xperia 10 ve Xperia 10 Plus...Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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