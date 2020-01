Sony, bu PlayStation oyunlarını Şubat ayında bedava yaptı

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında ücretsiz oyun dağıtacağını duyurmasının ardından bu kez sırada Sony var. Şirket, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro sahipleri için üç oyunu Şubat ayına özel bedava yaptı. PS Plus aboneliği olan kullanıcılar, ücretsiz olan bu oyunları süre sona ermeden kütüphanelerine ekleyebilecek ve tamamen bu kullanıcılara ait olacak. Peki hangi oyunlar bedava oldu?



Sony'den yapılan açıklamaya göre BioShock: The Collection, Sims 4 ve Firewall Zero Hour, Şubat ayında oyunculara ücretsiz dağıtılacak.



Bu oyunları indirebilmek için oyuncuların 4 Şubat tarihine kadar beklemeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar ise Ocak ayında ücretsiz olan The Nathan Drake Edition ve Frantics oyunları bedava indirilebiliyor.