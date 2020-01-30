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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 30.01.2020 - 08:28,Son Güncelleme:/

Sony, bu PlayStation oyunlarını Şubat ayında bedava yaptı

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Sony, bu PlayStation oyunlarını Şubat ayında bedava yaptı

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Sony, her ay olduğu gibi Şubat ayında da PS Plus abonelerine özel bir dizi oyunu ücretsiz hale getirdi.

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine Şubat ayında ücretsiz oyun dağıtacağını duyurmasının ardından bu kez sırada Sony var. Şirket, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro sahipleri için üç oyunu Şubat ayına özel bedava yaptı. PS Plus aboneliği olan kullanıcılar, ücretsiz olan bu oyunları süre sona ermeden kütüphanelerine ekleyebilecek ve tamamen bu kullanıcılara ait olacak. Peki hangi oyunlar bedava oldu?

Sony'den yapılan açıklamaya göre BioShock: The Collection, Sims 4 ve Firewall Zero Hour, Şubat ayında oyunculara ücretsiz dağıtılacak. 

Bu oyunları indirebilmek için oyuncuların 4 Şubat tarihine kadar beklemeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar ise Ocak ayında ücretsiz olan The Nathan Drake Edition ve Frantics oyunları bedava indirilebiliyor. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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