Sony açıkladı: İşte bu ay bedava olan PlayStation 4 oyunları

5 Mart itibariyle Sony, bazı oyunları PS Plus aboneleri için bedava yapıyor. Yani aktif bir üyeliğiniz bulunuyorsa toplam değeri 330 TL olan Call of Duty Modern Warfare Remastered ve The Witness'ı oyun kütüphanenize bedavadan ekleyebiliyorsunuz. The Witness’da oyuncular terkedilmiş bir adada bir birine bağlı bulmacaları çözmeye çalışacaklar. Oldukça eğlenceli bir yapıya ev sahipliği yapan The Witness ayrıca birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor.



Call of Duty için ayrıca bir açıklama yazmaya sanırız gerek yok. Şubat ayında ücretsiz olan oyunları da şöyle bir hatırlamak gerekirse:



For Honor (PlayStation 4)



Hitman: The Complete First Season ( PlayStation 4)



Rogue Aces ( PS Vita)



Gunhouse ( PS Vita)



Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PlayStation 3)



Divekick ( PlayStation 3)