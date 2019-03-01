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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.03.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Sony açıkladı: İşte bu ay bedava olan PlayStation 4 oyunları

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Sony açıkladı: İşte bu ay bedava olan PlayStation 4 oyunları

Sony, her ay olduğu gibi Mart ayında da bir dizi oyunu bedava yapıyor. Ancak bu oyunları bedava indirmek için PS Plus aboneliğinizin bulunması gerekiyor. Peki hangi oyunlar artık bedava indirilebilecek ve oyun kütüphanenize eklenebilecek?

5 Mart itibariyle Sony, bazı oyunları PS Plus aboneleri için bedava yapıyor. Yani aktif bir üyeliğiniz bulunuyorsa toplam değeri 330 TL olan  Call of Duty Modern Warfare Remastered ve The Witness'ı oyun kütüphanenize bedavadan ekleyebiliyorsunuz. The Witness’da oyuncular terkedilmiş bir adada bir birine bağlı bulmacaları çözmeye çalışacaklar. Oldukça eğlenceli bir yapıya ev sahipliği yapan The Witness ayrıca birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanıyor.

Call of Duty için ayrıca bir açıklama yazmaya sanırız gerek yok. Şubat ayında ücretsiz olan oyunları da şöyle bir hatırlamak gerekirse:

For Honor (PlayStation 4)

Hitman: The Complete First Season ( PlayStation 4)

Rogue Aces ( PS Vita)

Gunhouse ( PS Vita)

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PlayStation 3)

Divekick ( PlayStation 3)

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