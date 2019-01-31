Sony açıkladı: İşte 1 Şubat itibariyle bedava olan Playstation oyunları
Sony, her ay olduğu gibi Şubat ayında bazı PlayStation oyunlarını tamamen bedava yaptı. PS Plus abonelerinin yararlanabildiği bu kampanya kapmasında oyunu bir kez ücretsiz olarak oyun kütüphanenize eklediyseniz artık o oyun tamamen sizin oluyor.
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Sony, Şubat ayında bedava olan PlayStation oyunlarını duyurdu. PS Plus abonesi olanlar, ücretsiz olan bu oyunları 1 Şubat itibariyle ay bitmeden oyun kütüphanesine eklemek durumunda. Zira Şubat ayının sona ermesiyle söz konusu oyunlar tekrar ücretli olacak. Peki Sony, Şubat ayında hangi oyunları bedava dağıtmaya başladı?
PlayStation 4
For Honor
Hitman: The Complete First Season
Gunhouse
Rogue Aces
PlayStation 3
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Divekick
PS Vita
Divekick
Gunhouse
Rogue Aces
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