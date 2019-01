Sony açıkladı: İşte 1 Şubat itibariyle bedava olan Playstation oyunları

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Sony, Şubat ayında bedava olan PlayStation oyunlarını duyurdu. PS Plus abonesi olanlar, ücretsiz olan bu oyunları 1 Şubat itibariyle ay bitmeden oyun kütüphanesine eklemek durumunda. Zira Şubat ayının sona ermesiyle söz konusu oyunlar tekrar ücretli olacak. Peki Sony, Şubat ayında hangi oyunları bedava dağıtmaya başladı?



PlayStation 4



For Honor

Hitman: The Complete First Season

Gunhouse

Rogue Aces



PlayStation 3



Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Divekick



PS Vita



Divekick

Gunhouse

Rogue Aces