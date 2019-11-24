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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
24.11.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Sönmez: Hitachi Vantara olarak yüzde 30 büyüme hedefliyoruz

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Sönmez: Hitachi Vantara olarak yüzde 30 büyüme hedefliyoruz

Japon veri depolama şirketi Hitachi Vantara, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirdiği Partner Day kapsamında önemli bir etkinlik düzenledi. Bu yılki faaliyetlerini anlatan şirketin Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, gelecek yılki hedefleri dahil birçok konuda Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

Hitachi'nin yüzde yüz iştiraki olan Hitachi Vantara, geçtiğimiz aylarda NEXT 2019’da her ölçekte her iş yükü için hazır, ölçeklenebilen mimarisi ile yeni nesil güçlü bir depolama ve altyapı temelini duyurmuştu. Çözümün içerisinde şirketin en yeni ve dünyanın en hızlı büyük işletme sınıfı depolama dizisi Hitachi Sanal Depolama Platformu (VSP) 5000 serisi ile yeni Hitachi Ops Center yönetim yazılımı ve güncellenmiş Hitachi Depolama Sanallaştırma İşletim Sistemi yer alıyor. Bu teknolojiler veri merkezinin iş yükünü hızlandırırken, veri merkezi, bulut ve DataOps ortamlarını modernleştirmek için ideal temel olan yeni ve yenilikçi yapıyla geleceğe hazır BT’ye ulaşmayı sağlıyor.

Son olarak Jupiter olarak adlandırdığı yeni veri depolama platformunun duyurusuyla başlanan etkinlik, Lumada denilen makine öğrenme, yapay zeka, analitik ile birlikte Cloud yani Bulut teknolojileri tarafındaki Hitachi Vantara'nın çözümlerinin paylaşılmasıyla devam etti. Etkinlik sayesinde şirket, iş ortaklarıyla ilişkiyi daha da geliştirmeyi amaçlıyor. 

İstanbul'da Partner Day etkinliğinde bir araya geldiğimiz Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini paylaştı ve gelecek yılki hedeflerini masaya yatırdı. 

Etkinliğin katılım düzeyi nasıldı?

Yüz kişi var, geçen seneden biraz daha fazla.

Gelecek sene de aynı şekilde bu etkinlik olacak mı? Yılda bir kere mi gerçekleştirilecek?

Aynı şekilde devam edecek. Yine gelecek sene de aynı tarihlerde İstanbul'da bu etkinliği düzenleyeceğimizi umuyorum.

Sönmez: Hitachi Vantara olarak yüzde 30 büyüme hedefliyoruz

Hitachi Vantara Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez ve Hitachi Vantara Gelişen Ülkelerden Sorumlu Pazarlama Müdürü Başak Candan

2019 yılındaki faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

Birçok proje kazandık. Şu anda isimlerini söyleyemiyorum ama telekom, finans, üretim, perakende gibi tüm sektörlerde birer projemiz oldu. Geçen seneye göre daha çok proje kazanıyoruz. Çünkü daha fazla anlaşmanın içerisine giriyoruz. Satış, destek, proje yönetimi hepsinde, dengeli büyüyoruz.

Müşteri bazımız arttı. Daha değişik pazarlara girmeye çalışıyoruz. Pek aktif olmadığımız küçük ve orta ölçekli şirketlere girmek istiyoruz. Hitachi’nin çözümlerini bu şirketlere sağlamak istiyoruz. Ankara tarafını bayağı önemsiyoruz. Ankara çünkü rakam olarak büyük olmasa da bizim için kritik pazarlardan birisi. Her şeyin başladığı bir yer. Kamu önemli özetle.

Bir miktarda ulusal görev bilinciyle yapmaya çalışıyoruz. Hepsi baktığınız zaman bize dokunan yerler. Doğru çözümü, kendi adımıza bu bilinci kavrayarak yapmaya çalışıyoruz. Etik veya etik olmayan şeylere karşı sıfır toleransla çalışıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum, şirket düzenlemelere çok uyumlu, buna çok önem veriyor. Hitachi, ismini diğer şirketlerin düştüğü durumda görmüyorsunuz ve hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Ne olursa olsun bu bizim hedefimiz var, bu hedefi yaparken de çok doğru bir şekilde ulaşmak istiyoruz.

Pazar payınız ne durumda?

Enterprise tarafında pazar payı olarak değil de büyüme olarak yüzde 20’lik bir büyüme olduğunu düşünüyorum. EMEA bölgesi içerisindeyiz ama olduğumuz bölgenin içinde Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır da var. Yine de Türkiye’yi biraz daha orta Avrupa ile karşılaştırmak lazım. 

Yeni ürünlerin satışını dünyada neredeyse ilk biz yaptık. Bir telekom müşterimiz satın aldı. Çok hızlı hareket ediyoruz. Aşırı yoğun çalışıyoruz, hafta sonları dahi çalışmaya devam ediyoruz. Biraz bizi yoruyor ama bütün gruplar içinde örnek gösterilen ülkelerden birisiyiz. Özellikle müşteri destek konusunda iki defadır Hitachi EMEA’da müşteri memnuniyeti alanında ödül aldık. 

2020 yılındaki hedeflerinizden bahseder misiniz?

Yüzde 30 büyüme hedefliyoruz...

Lumada çözümünüzden kısaca bahsedebilir misiniz?

Şirketimizin akıllı bakım ve tamir uygulamalarıyla güçlendirdiği Lumada portföyünün sunduğu yeni çözümler yüksek doğruluğa sahip tamir önerileri ve bakim optimizasyonu araçlarıyla maliyetleri düşürüyor, gelirleri ve verimliliği artırıyor. Veri odaklı ve yapay zeka (AI) tabanlı olan, nesnelerin internetine (IoT) dayalı bu çözüm sahip olduğu yüksek doğruluğa sahip, yönlendirici ve öngörüye dayalı algoritmalar yardımıyla müşterilerin sahip olduğu ekipmanların bozulacağını öngörebiliyor, gerekli bakım ve tamir prosedürlerine yönlendirebiliyor. Böylece ekipmanların hizmet dışı kalma süresinin kısalmasına yardımcı oluyor. Söz konusu yenilikler, şirketlerin erişebildikleri ve sahip oldukları verinin gücünden faydalanarak en iyi sonuca ulaşmalarına, böylece günümüzün veriye dayalı iş dünyasında öne geçmelerine yardımcı oluyor.

Son olarak şunu ekleyebilirim. Türkiye’de biz beş farklı Hitachi şirketiyiz ama hep beraber çalışıyoruz. İki tanesi de Partner Day'deydi. Dolayısıyla Hitachi’nin bu özelliği çok önemli, yani dört beş şirket bir arada çalışıyoruz. Hitachi Türkiye’ye çok büyük yatırım yapıyor. Biliyorsunuz son olarak Mars Lojistiği satın almıştı, Kurt & Kurt’u da satın almıştı. Bu satın almaların devam edeceğini tahmin ediyorum. Bir sonrakinde hangisi olur bilemiyorum ama Türkiye’ye çok büyük yatırım yapan, bu gözle bakan bir şirket. Bu beş şirketle tüm avantajları ortak kullanıyoruz, birbirimizle yakın çalışıyoruz. Bu da büyük bir avantaj aslında.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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