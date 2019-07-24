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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Son teknoloji sayesinde T-rex evlere girmeye başladı

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Son teknoloji sayesinde T-rex evlere girmeye başladı

HTC VIVE’ın içerik geliştirme ve dağıtım bölümü olan VIVE Studios ile VIVE Arts, T. Rex: Skeleton Crew adlı yeni etkileşimli eğitim yapımının Viveport’ta yayınlandığını duyurdu. Dünyanın en seçkin bilim, kültür ve eğitim kuruluşlarından biri olan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi işbirliğiyle üretilen yapım, müzede 9 Ağustos 2020’ye kadar devam edecek T. Rex: The Ultimate Predator adlı serginin bir parçası olan ilk çoklu oyunculu ve etkileşimli VR deneyiminin eve uygun hale getirilmiş bir sürümü.

Immersion tarafından geliştirilen bu etkileşimli eğitim programı, kullanıcıların bir yandan bir Tyrannosaurus rex iskeleti inşa ederken diğer yandan da dünyanın en üstün avcısı, bilimsel anlayışımızın evrimi ve son bulgular hakkında bilgi edinmesini sağlıyor. T. Rex: Skeleton Crew, Viveport Infinity’nin bir parçası olarak indirilebiliyor. Viveport’un limitsiz VR abonelik hizmeti olan Viveport Infinity, Viveport mağazasında 4,99 ABD doları fiyatla sunuluyor. 

T. Rex: Skeleton Crew’da oyuncular müzedeki Saurischia Dinozorları Salonu’na benzer bir alanda, bilimsel açıdan gerçekçi bir 3D T. rex iskeletini parça parça inşa ediyor. Dinozor tamamlandığında salon, bugün Montana eyaleti olan bölgede 66 milyon yıl önce T. rex’e ev sahipliği yapan bataklık alana dönüşüyor. Burada oyuncular T. rex’in canlanmasına şahit oluyorlar. Tek kişilik ev sürümü müzedeki sürüme ek içeriklere de sahip. Bunlar arasında serginin kurucusu ve dünyanın önde gelen paleontologlarından biri olan Dr. Mark Norell’in rehberliğinde gerçekleşen etkileşimli ve neşeli bir bir tur yer alıyor. Oyuncular tur boyunca dinozorun tüm parçalarını keşfederek tarihi bilgiler, arşiv videoları, görsel veriler ve etkileyici animasyonlara erişebilecek. 

Son teknoloji sayesinde T-rex evlere girmeye başladı

“Sanal gerçeklik, kendi normal zaman ve mekan algımızın kısıtlı kaldığı alanlarda bizi büyüleyen bir dünya sunuyor.” diyen Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Bilimsel Görselleştirme Direktörü Vivian Trakinski, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir doğa tarihi müzesi olarak, ziyaretçilerimize doğanın en fantastik ve erişilmez deneyimlerinden birini yaşatmak için bu teknolojiden yararlanabiliriz. VR’da hiçbir şey çok küçük, çok büyük, çok hızlı, çok yavaş, çok uzak veya görülemeyecek kadar eski değil.” 

“T. Rex: Skeleton Crew, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçilerinin yeni T. Rex: The Ultimate Predator sergisiyle bağ kurması için son derece popüler ve etkileşimli bir yol sunuyor. 66 milyon yaşındaki “Dinozor Kral” VR’da yeniden hayat buluyor.” diyen Vive Studios Genel Müdürü Chris Chin, ardından şunları söyledi: “Dünyanın her yerinden dinozor hayranlarının bu dev Vive Studios yapımını denemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu saygın kurumun bir bölümünü insanların oturma odalarına taşıyoruz.” 

VIVE, VIVE Arts ile dünyanın en ileri görüşlü kültür kurumlarıyla iş birlikleri yapıyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi ile birlikte sunulan son yapıma ek olarak, VIVE sanat ve kültür alanında dijital yeniliklerin lideri konumuna geldi. VIVE aralarında Louvre, Tate Modern, Taipei Ulusal Saray Müzesi ve Biennale Arte 2019’un da yer aldığı önde gelen müze, kültür organizasyonu ve sanatçılarla birlikte etkileyici çalışmalara ve sergilere imza atıyor.

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