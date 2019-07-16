Son dönemin popüler akımı FaceApp oldu – FaceApp nedir, nasıl kullanılır?
Son dönemin popüler akımlarından biri de FaceApp uygulaması oldu. Pek çok ünlü ismin de dahil olduğu FaceApp, sunduğu özelliklerle hayrete düşürüyor. FaceApp programını kullanıcılar çoğunlukla fotoğraflarını, yaşlı ve genç hallerini gösteren özellikle kullanıyor. Peki, FaceApp nasıl kullanılıyor?
FaceApp, kullanıcıların yüzleriyle oynayan ve bunu hızlıca ekrana yansıtabilen bir eğlence uygulaması. Örneğin kullanıcıların portre fotoğraflarını kullanarak kendilerinin ileriki yaştaki hallerini görmelerine olanak veren bir uygulamadan bahsediyoruz. Elbette uygulama bunu yaparken yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor ve pek çok kıstası baz alarak fotoğrafı paylaşılan yüzün ileriki yaşlardaki 'muhtemel' halini ortaya çıkarıyor.
FaceApp kendi içinde yeni bir şey değil. Uygulamanın ilk 2017 yılında ortaya çıktı ve çok çeşitli popüler filtreler ve düzenleme efektleri sunuyor. Ancak, şu anda 60 yaş daha yaşlı görünmenizi sağlayan yeni bir filtre yüzünden viral hale geliyor. Yaşlandırma özelliğinin yanı sıra FaceApp gece/gündüz makyajı uygulayabiliyor, saç rengini değiştirebiliyor, sakal ve bıyık yüze göre uygulanabiliyor. Aynı zamanda paylaşılan bir yüzün karşı cinsteki halini dahi ekrana getiren uygulama, farklı çeşit dövmeleri de eklemenize olanak veriyor.
Yeni bir şey gibi gelmeyebilir ama o kadar gerçekçi ki, herkes bunu sosyal medyada yapıyor ve kimin daha yaşlı göründüğünü görmek için bir mücadeleye dönüşmüş. Kylie Jenner, Brendon Urie, Justin Bieber, Selena Gomez ve Shawn Mendes gibi pek çok isim FaceApp akımına dahil oldu.
FaceApp nasıl kullanılır?
Tek yapmanız gereken FaceApp uygulamasını indirmek, şiddetli bir şekilde yaşlanmak için kendinizin (veya başka birinin) bir fotoğrafını seçip uygulamanın yaş bölümündeki ücretsiz eski seçeneğini denemek. Daha sonra kırışıklıklar, gri saçlar ve çok eski bir yüz oluşturmak için bir araya gelen diğer küçük ayrıntıları vererek seçtiğiniz yüzünüzü düzenliyor.
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