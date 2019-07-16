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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Son dönemin popüler akımı FaceApp oldu – FaceApp nedir, nasıl kullanılır?

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Son dönemin popüler akımı FaceApp oldu – FaceApp nedir, nasıl kullanılır?

Son dönemin popüler akımlarından biri de FaceApp uygulaması oldu. Pek çok ünlü ismin de dahil olduğu FaceApp, sunduğu özelliklerle hayrete düşürüyor. FaceApp programını kullanıcılar çoğunlukla fotoğraflarını, yaşlı ve genç hallerini gösteren özellikle kullanıyor. Peki, FaceApp nasıl kullanılıyor?

FaceApp, kullanıcıların yüzleriyle oynayan ve bunu hızlıca ekrana yansıtabilen bir eğlence uygulaması. Örneğin kullanıcıların portre fotoğraflarını kullanarak kendilerinin ileriki yaştaki hallerini görmelerine olanak veren bir uygulamadan bahsediyoruz. Elbette uygulama bunu yaparken yapay zeka teknolojisinden faydalanıyor ve pek çok kıstası baz alarak fotoğrafı paylaşılan yüzün ileriki yaşlardaki 'muhtemel' halini ortaya çıkarıyor.

FaceApp kendi içinde yeni bir şey değil. Uygulamanın ilk 2017 yılında ortaya çıktı ve çok çeşitli popüler filtreler ve düzenleme efektleri sunuyor. Ancak, şu anda 60 yaş daha yaşlı görünmenizi sağlayan yeni bir filtre yüzünden viral hale geliyor.  Yaşlandırma özelliğinin yanı sıra FaceApp gece/gündüz makyajı uygulayabiliyor, saç rengini değiştirebiliyor, sakal ve bıyık yüze göre uygulanabiliyor. Aynı zamanda paylaşılan bir yüzün karşı cinsteki halini dahi ekrana getiren uygulama, farklı çeşit dövmeleri de eklemenize olanak veriyor.

Yeni bir şey gibi gelmeyebilir ama o kadar gerçekçi ki, herkes bunu sosyal medyada yapıyor ve kimin daha yaşlı göründüğünü görmek için bir mücadeleye dönüşmüş. Kylie Jenner, Brendon Urie, Justin Bieber, Selena Gomez ve Shawn Mendes gibi pek çok isim FaceApp akımına dahil oldu.

FaceApp nasıl kullanılır?

Tek yapmanız gereken FaceApp uygulamasını indirmek, şiddetli bir şekilde yaşlanmak için kendinizin (veya başka birinin) bir fotoğrafını seçip uygulamanın yaş bölümündeki ücretsiz eski seçeneğini denemek. Daha sonra kırışıklıklar, gri saçlar ve çok eski bir yüz oluşturmak için bir araya gelen diğer küçük ayrıntıları vererek seçtiğiniz yüzünüzü düzenliyor.

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